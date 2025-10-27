27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Estudo explica por que tubarões “dóceis” devoraram turista em Israel

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
estudo-explica-por-que-tubaroes-“doceis”-devoraram-turista-em-israel

Um grupo de tubarões-escuros (Carcharhinus obscurus) matou um turista de 40 anos que nadava na costa de Hadera, em Israel. O homem entrou no mar com uma GoPro para filmar os animais quando o incidente ocorreu. O ataque aconteceu em meados de abril e surpreendeu os cientistas, já que a espécie é considerada inofensiva.

Leia também

Ao produzir um relatório sobre o caso, pesquisadores acreditam que um dos tubarões deu uma mordida exploratória na câmera, mas errou o alvo. Além de machucar, o ataque deixou o homem em pânico. O sangue e a apatia provavelmente estimularam um frenesi alimentar nos peixes, que o devoraram.

O documento foi escrito pelos biólogos marinhos Eric Clua, da Universidade de Pesquisa em Ciências e Letras de Paris, e Kristian Parton, da Universidade de Exeter, no Reino Unido. A publicação foi feita na revista científica Ethology em agosto.

Após suplicar por socorro, o homem desapareceu de vista, enquanto manchas vermelhas apareciam no local. “No dia seguinte, buscas no mar recuperaram restos humanos (em quantidades muito pequenas) que permitiram a confirmação forense da identidade da vítima, mas também levaram à conclusão de que ela havia sido devorada por vários tubarões durante o incidente”, escrevem os autores do artigo.

Tubarões mal acostumados

Pela falta de agressividade com humanos, tubarões-escuros são animais indicados para atividades de ecoturismo, como alimentação e interação. A costa de Hadera é um dos locais mais populares para vê-los. Isso acontece pela proximidade com uma usina de dessalinização, que deixa a água com temperatura mais amena e em boas condições para os grandes peixes.

Imagem colorida mostra frames do ataque de tubarões-escuros a homem em Israel - MetrópolesImagens mostram frames do momento em que tubarões-escuros devoram homem em Israel

No entanto, os biólogos sugerem que a interação intensa com humanos provoca comportamentos não naturais dos tubarões, o que pode ter contribuído para o ataque.

“O abastecimento artificial na área ‘acostumou’ os animais a comportamentos que incluem implorar por alimento, o que resultou em um tubarão ousado exibindo um primeiro reflexo desajeitado mirando a câmera do mergulhador, ferindo-o involuntariamente”, afirma o relatório.

Mesmo desestimulando a pesca de tubarões e incentivando a proteção de habitats, também é necessário dar limites na relação entre animais e humanos a fim de evitar acidentes.

De acordo com os cientistas, proibir a alimentação dos peixes ajudaria a eliminar o comportamento de mendicância e manteria uma “distância” segura entre ambas partes.

“A pior solução seria eliminar de forma não seletiva todos os tubarões presentes nesta área na forma de um abate, uma vez que a responsabilidade por este incidente específico é essencialmente dos humanos”, ressaltam os pesquisadores.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost