12/10/2025
Estudo mostra que primeiros sul-americanos caçavam animais gigantes

Escrito por Metrópoles
estudo-mostra-que-primeiros-sul-americanos-cacavam-animais-gigantes

Os primeiros habitantes do sul da América do Sul preferiam caçar animais de grande porte, como preguiças-gigantes, gliptodontes (tatus enormes) e mastodontes, em vez de presas pequenas e ágeis. É o que mostra um estudo publicado em 1º de outubro deste ano, na revista científica Science Advances.

A pesquisa analisou fósseis de 20 sítios arqueológicos na Argentina, no Chile e no Uruguai, datados entre 13 mil e 11,6 mil anos atrás. Os cientistas constataram que, em 15 desses locais, mais de 80% dos ossos encontrados pertenciam a espécies de megafauna — mamíferos que pesavam mais de 44 quilos.

Os resultados sugerem que esses grandes animais eram o principal foco de caça e a base da alimentação humana na época. O trabalho também indica que, à medida que essas espécies começaram a desaparecer, os grupos humanos passaram a diversificar sua dieta, incluindo presas menores.

Para chegar às conclusões, os pesquisadores aplicaram modelos matemáticos que avaliam o custo e o benefício energético da caça de diferentes presas. As análises mostraram que, para os caçadores antigos, capturar um animal gigante oferecia o maior retorno em termos de alimento e energia, compensando o esforço envolvido.

De acordo com os autores, o estudo ajuda a explicar o papel dos humanos no desaparecimento da megafauna da América do Sul, um evento que coincidiu com mudanças climáticas intensas no fim da última era do gelo.

A combinação entre pressão humana e transformação ambiental pode ter sido decisiva para a extinção dessas espécies.

