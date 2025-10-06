06/10/2025
Estudo revela Palmeiras como favorito ao título do Brasileirão após tropeço do Flamengo

Um estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais revela que o Palmeiras se tornou o principal favorito ao título do Brasileirão 2025 após a derrota do Flamengo para o Bahia em Salvador. A equipe de Abel Ferreira reassumiu a liderança depois de vencer o clássico contra o São Paulo no Morumbi.

Com 55 pontos, o Verdão leva vantagem no número de vitórias e ainda possui dois jogos a menos, consolidando 60,6% de chances de conquistar o campeonato, contra 31,5% dos cariocas.

Veja as fotos

Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras volta a campo contra o Santos, pelo Brasileirão.Cesar Greco/Palmeiras
Joilson Marconne/CBF
Estudo do SportingPedia apontou o Brasileirão Betano com a sexta liga mais valiosa do mundoJoilson Marconne/CBF
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
FLAMENGO X GREMIO – CAMPEONATO BRASILEIROFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Briga por Libertadores se intensifica

O estudo também evidencia que o São Paulo viu suas chances de classificação para a Libertadores caírem para 18,7% após o revés para o Palmeiras. Com Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro praticamente assegurados, a disputa se concentra entre Bahia, Mirassol, Botafogo e Fluminense, com probabilidades que variam de 39,6% a 82,4%.

Cada ponto na reta final pode alterar o mapa das classificações, destacando a volatilidade e a intensidade da competição na parte intermediária da tabela.

Risco de rebaixamento segue acirrado

Na parte de baixo, a análise mostra que Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza permanecem como os clubes com maior risco de queda, enquanto Santos e Atlético ainda enfrentam dificuldades para escapar.

Corinthians e Vasco diminuíram suas probabilidades de descenso após vitórias recentes, mas seguem em alerta. O estudo reforça que a luta para escapar da segunda divisão tem a mesma dramaticidade da briga pelo título, evidenciando o equilíbrio do Brasileirão 2025.

