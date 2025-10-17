17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Estudo revela surpreendente número de pessoas que se relacionam com IA

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
estudo-revela-surpreendente-numero-de-pessoas-que-se-relacionam-com-ia

Um novo levantamento da Vantage Point Counseling Services revelou que os relacionamentos entre humanos e inteligências artificiais estão longe de ser algo raro. Segundo o estudo, 28% dos adultos norte-americanos afirmaram já ter vivido algum tipo de relação romântica ou até “íntima” com uma IA.

Leia também

O fenômeno reflete a maneira como os avanços tecnológicos vêm transformando não apenas o trabalho e a comunicação, mas também a forma como as pessoas buscam afeto e conexão. À medida que os chatbots se tornam mais sofisticados e empáticos, muitos usuários os consideram até melhores interlocutores do que outros seres humanos.

Além dos envolvimentos amorosos, mais da metade dos entrevistados (53%) disseram manter algum tipo de vínculo com uma IA — como amigo, confidente ou colega virtual. Entre as plataformas que mais despertam conexão emocional estão o ChatGPT, seguido por Character.ai, Alexa, Siri e Gemini.

Imagem mostra um celular com vários balões de conversa, IA - MetrópolesEspecialistas se preocupam com a busca por aconselhamento psicológico em ferramentas de IA

O estudo também aponta diferenças geracionais. Adultos em relacionamentos estáveis mostraram maior propensão a buscar intimidade com IA, enquanto metade das pessoas com mais de 60 anos afirmou não considerar esse tipo de interação uma forma de traição. Já os mais jovens (18 a 29 anos) tendem a ver esses laços como uma violação de confiança.

“Traição não é apenas física; envolve sigilo e quebra de acordos”, explica Michael Salas, fundador da Vantage Point. “Para alguns, uma relação com IA é inofensiva. Para outros, ultrapassa limites. O essencial é discutir abertamente quais são esses limites.”

ilustração de um robô utilizando máscara que imita o rosto de uma pessoa. - MetrópolesO contato constante com conteúdos gerados por inteligência artificial tem o potencial de alterar a forma como o cérebro humanos perceber a realidade

Salas destaca ainda que a curiosidade e o apelo da novidade impulsionam o interesse por essas experiências, até mesmo entre casais satisfeitos. “Muitas vezes, não é sinal de insatisfação, mas de exploração — algo que parece seguro e sem grandes riscos.”

Apesar disso, ele faz um alerta: a intimidade digital pode gerar dependência, evitar conflitos reais e criar expectativas irreais sobre os relacionamentos humanos. “Esses padrões podem dificultar a construção de conexões saudáveis no mundo real”, encerra.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost