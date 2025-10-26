“Eu quero pegar geral, mas eu só tenho um amor na minha vida”, diz Carlinhos sobre Lucas

O Portal LeoDias esteve presente na estreia do projeto da cantora Ivete Sangalo com o grupo Clareou no Jockey Club, em São Paulo, com a repórter Mônica Apor, no último sábado (25/10). Nossa reportagem conversou com diversas personalidades e, entre elas, Carlinhos Maia. Perguntado sobre se está solteiro ou não, o influenciador foi afiado ao falar sobre Lucas Guimarães, a quem classificou como o amor da sua vida. No entanto, Carlinhos deixou claro que é “safado” e que quer “sair pegando geral”.

“É f#d@ por que eu quero pegar geral, eu sou safado, mas eu não me apaixono não. Mas eu só tenho um amor na minha vida, Lucas”, afirmou Carlinhos.

O influenciador também declarou que tem medo de que o ex-marido encontre alguém melhor do que ele: “Acho que ele vai acabar voando, sei lá, tô com medo. Medo dele encontrar mais legal, que eu acho que ele vai encontrar. Mas eu acho que eu sou mais interessante”.

Questionado se Lucas também não corre esse risco, Carlinhos voltou a reafirmar que é “safado” e que não se apaixona fácil: “Eu sou mais safado, não tenho credibilidade, não é nem uma noite, é uma hora e nada mais”.