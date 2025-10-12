12/10/2025
“Eu shippo demais”, diz Matheus Vargas sobre romance do irmão, Zé Felipe, com Ana Castela

Escrito por Portal Leo Dias
Aprovada pela família! Matheus Vargas abriu o jogo sobre o relacionamento de Zé Felipe com Ana Castela, durante uma entrevista ao jornalista Sidney Leonis, neste sábado (11/10). O irmão do cantor afirmou que aprova o relacionamento dos artistas e opinou que os dois combinam em muitos aspectos.

“Eu ainda não conheci a Ana, mas eu estive com a Poliana [esposa de Leonardo] esses tempos. A gente conversou e ela falou que eles foram pescar e ela pirou como a Ana é gente boa”, disse Matheus ao entregar o elogio da sogra da boiadeira.

Veja as fotos

Foto: Instagram/@anacastelacantora
Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociaisFoto: Instagram/@anacastelacantora
Reprodução: Instagram
Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: “Que sejam felizes”Reprodução: Instagram
Instagram/@anacastelacantora
Instagram/@anacastelacantora
Foto/Instagram/OdoricoReis
Amigo de Ana Castela e Zé Felipe registra momento fofoFoto/Instagram/OdoricoReis
Reprodução/Instagram @zefelipe @matheusvargas
Matheus Vargas comenta namoro de Zé Felipe e Ana CastelaReprodução/Instagram @zefelipe @matheusvargas

Vargas afirmou que apoia o romance de Zé e Ana. “[A Ana] tem a mesma energia caótica do meu pai. Shippo demais!”, garantiu ele.

O músico ainda contou que o casal tem tudo para dar certo: “Eu não conheço a Ana, mas pelo o que me falam, o Zé é muito parecido com ela. Ele é muito brincalhão, não tem hora ruim para nada e eu acho os dois parecidos – apesar de não conhecer a Ana -”, concluiu.

