“Eu tô muito feliz”, diz Iza após término com Yuri Lima

Iza marcou presença na pré-estreia do filme O Agente Secreto, durante o Festival do Rio nessa terça-feira (7/10), e foi questionada sobre o recente término do relacionamento com Yuri Lima.

Em entrevista ao Gshow, a cantora afirmou que está feliz após o fim da união, mas destacou que gostaria de falar apenas sobre seus projetos profissionais.

“Eu tô muito feliz, tô bem. Na verdade, eu queria muito falar sobre o meu trabalho, se isso fosse possível, e não falar da minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito já foi dito”, declarou.

Término “amigável”

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa na quarta-feira (7/10), a equipe de Iza afirmou que o término ocorreu de forma amigável:

“IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade.”

Desabafo de Iza

Em entrevista recente ao O Globo, Iza comentou sobre as críticas que recebeu ao reatar o relacionamento com Yuri Lima. A cantora contou que evita ler comentários nas redes sociais para preservar sua saúde emocional, ressaltando que muitas opiniões refletem preocupação, mas algumas têm o objetivo apenas de espalhar ódio.

Ela relembrou o momento difícil em que descobriu a traição de Yuri, enquanto estava grávida da filha do casal, Nala, nascida em outubro de 2024. Segundo a artista, a notícia chegou pouco antes de gravar o vídeo em que falou publicamente sobre o caso. “Me senti em perigo, essa foi a real”, disse, explicando que, mesmo fragilizada, não se arrepende de ter exposto o ex.

A artista também refletiu sobre o impacto das redes sociais em sua vida, ressaltando que o afastamento não é sinal de maturidade, mas de fragilidade. Ela explicou que as palavras ditas na internet podem afetá-la profundamente, e que só consegue estar mais conectada quando se sente emocionalmente bem.

Nova polêmica de Yuri Lima

Recentemente, Yuri Lima voltou a ser alvo de polêmica após republicar, em seu perfil no Instagram, a foto de uma mulher de biquíni.

A publicação foi apagada pouco depois, mas já havia repercutido nas redes sociais. A jovem se pronunciou afirmando que não conhecia o jogador e que a imagem compartilhada por ele era antiga.