“Eu vi tudo”, diz esposa de homem esfaqueado em feira de Ceilândia

“Eu vi tudo. Carreguei meu marido ensanguentado até o hospital. Ele desfalecendo nos meus braços, e eu sem poder fazer nada.” O relato emocionado é de Palloma Farias, esposa de Jhon Franklin de Moraes Fiúsa, de 37 anos, morto na manhã de quarta-feira (22), no Setor M CNM 2, em Ceilândia.

Segundo Paloma, o casal chegou à feira para comprar um lanche no carrinho do pai de Jhon, Francisco, que trabalha vendendo alimentos. Ao chegarem, viram outro homem discutindo com Francisco, mas não se aproximaram de imediato. A situação só se tornou perigosa quando o agressor ameaçou Francisco com uma garrafa de vidro.

Percebendo o risco, Jhon interveio para proteger o pai. Ele desferiu um soco no homem e questionou: “Está achando que ele não tem filho? Você está falando com o meu pai, com um trabalhador.”

Leia também

Após o primeiro confronto, a situação parecia controlada, e Jhon retornou ao carro com a esposa. No entanto, o agressor voltou armado com uma faca, se dirigindo novamente a Francisco. Para proteger o pai, Jhon pulou sobre o homem e os dois caíram no chão. Paloma conta que só percebeu o que tinha acontecido quando ele se levantou, todo ensanguentado, e caminhou em sua direção.

“Eu o peguei nos braços e corri até o carro. Ele conseguiu ir até o carro e eu dirigi até o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Menos de dez minutos depois, ele entrou na emergência, mas não resistiu aos ferimentos”, disse Paloma, emocionada.