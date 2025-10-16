16/10/2025
EUA: almirante responsável por operações na América Latina se demite

O almirante Alvin Holsey, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos (USSOUTHCOM) – responsável pelas operações dos Estados Unidos na América Latina –, anunciou aposentadoria para dezembro de 2025, menos de um ano após assumir o cargo, em meio a tensões crescentes com a Venezuela e críticas sobre ações militares no Caribe.

Holsey assumiu o USSOUTHCOM em novembro de 2024, com a missão de coordenar operações militares na América Latina, incluindo o combate ao tráfico de drogas. Desde setembro, operações autorizadas pelo governo Trump resultaram na destruição de pelo menos cinco embarcações e na morte de ao menos 27 pessoas próximo à costa venezuelana, classificadas pelo governo americano como “combatentes ilegais”.

Além disso, o presidente Trump confirmou a realização de operações secretas da CIA na Venezuela, ampliando a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro e gerando críticas tanto domésticas quanto internacionais.

A aposentadoria de Holsey, segundo a imprensa internacional, pode estar relacionada a atritos internos, especialmente com o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e com preocupações sobre os bombardeios que os EUA vêm conduzindo contra barcos que supostamente transportam drogas pelo Caribe.

A decisão marca um ponto crítico na política externa dos EUA para a América Latina, enquanto a  comunidade internacional e grupos políticos condenam as ações, classificando-as como “deploráveis”.

A saída do comandante reforça o clima de instabilidade na liderança militar dos EUA e evidencia as complexas dinâmicas de segurança regional, em um momento de crescentes tensões entre Washington e Caracas.

