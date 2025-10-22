EUA atacam 2º barco no Pacífico em menos de 48h. Três pessoas morreram

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou, nessa quarta-feira (22/10), o segundo ataque a uma embarcação no Oceano Pacífico em menos de 48 horas. Três pessoas que estavam no barco morreram. A investida anterior na região havia ocorrido na terça-feira (21/10), quando uma embarcação foi atingida por bombas norte-americanas e houve duas mortes.

A informação e um vídeo sobre o ataque dessa quarta foram postados na rede social X, no perfil do secretário de Guerra, Pete Hegseth, e repostado pelo Departamento de Guerra. A publicação descreve o que ocorreu.

Veja vídeo da ação:

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific. The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

O vídeo divulgado possui apenas 26 segundos. Pelas imagens, é possível ver uma embarcação de pequeno porte no mar. Em seguida, há uma explosão, e os destroços, em chamas, aparecem sob uma mira. Depois disso, objetos são vistos boiando na água e, na sequência, é feito um novo disparo, quando a imagem é cortada.

Conforme o texto postado pelo secretário de Guerra, a embarcação era comandada por três narcotraficantes pertencentes a uma organização terrorista – os EUA equiparam narcotraficantes a terroristas. A postagem oficial diz que o ataque à embarcação cumpriu ordem dada pelo presidente Donald Trump e contou com trabalho de inteligência.

“A embarcação, segundo nossa inteligência, estava envolvida no contrabando ilícito de narcóticos, transitava por uma rota conhecida de narcotráfico e transportava narcóticos. Três narcoterroristas estavam a bordo da embarcação durante o ataque, realizado em águas internacionais. Todos os três terroristas foram mortos e nenhuma força americana foi ferida neste ataque”, escreveu o secretário.

Ainda na mensagem, Hegseth diz que ataques do tipo, por parte dos norte-americanos, continuarão “dia após dia”.

“Esses ataques continuarão dia após dia. Não se trata apenas de traficantes de drogas — são narcoterroristas trazendo morte e destruição às nossas cidades. Essas OTDs são a “Al-Qaeda” do nosso hemisfério e não escaparão da justiça. Nós os encontraremos e os mataremos, até que a ameaça ao povo americano seja extinta”, acrescentou o secretário.

Embarcação atacada pelos EUA na quarta-feira (22/10)

Outros ataques

Um dia antes, na terça, a rede americana de TV CBS News divulgou que os EUA atacaram uma embarcação supostamente ligada ao tráfico de drogas em águas internacionais da Colômbia, na região do Oceano Pacífico. As autoridades norte-americanas acabaram confirmando a investida contra a embarcação supostamente terrorista. Duas pessoas morreram no caso.

Com o bombardeio de terça, o número de pessoas apontas como narcotraficantes que morreram em ataques dos EUA chegou a 27. Somadas as mortes dessa quarta, o total vai a 30.

Desde setembro, barcos na região do Caribe, no Oceano Atlântico, tornaram-se alvo de forças norte-americanas. O fato se tornou mais um ponto de atrito entre Estados Unidos e Venezuela.

O crescimento da animosidade entre os dois países levou, nessa quarta, o presidente venezuelano Nicolás Maduro a afirmar que o país sulamericano possui 5 mil mísseis russos que podem servir de defesa contra os norte-americanos.