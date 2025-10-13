Euforia brasileira em Tóquio preocupa técnico japonês antes do amistoso. Entenda!

A presença da Seleção Brasileira em Tóquio transformou o clima da cidade em um cenário de festa. Centenas de torcedores japoneses foram ao estádio tentar ver de perto os jogadores no único treino aberto antes do amistoso contra o Japão, marcado para esta terça-feira (14/10). A empolgação da torcida, no entanto, gerou preocupação no técnico Hajime Moriyasu, que teme ver o Ajinomoto Stadium dominado pelas cores do adversário.
Preocupado com a possibilidade de o estádio estar repleto de torcedores vestidos de amarelo, o treinador fez um apelo público para que os fãs da seleção japonesa compareçam com a camisa azul, símbolo tradicional do time nacional.
“Não sei quais serão as cores do estádio amanhã. Mas se for predominantemente amarelo, não acho que será fácil vencer”, afirmou Moriyasu na véspera da partida.
O técnico reforçou que a atmosfera do estádio pode ser decisiva para o desempenho da equipe japonesa: “O povo japonês respeita o país adversário. Mas se houver uma atmosfera de ‘Isso é Japão’, as chances de vitória aumentarão”, destacou. “Em uma situação competitiva, (o estádio) ser tingido de azul pressiona o time adversário e acho que também motiva nossos jogadores”, completou.
Os ingressos para o amistoso estão esgotados, e o entorno do estádio já é tomado por camisas de clubes europeus com o nome de jogadores brasileiros. Rodrygo e Vini Jr., do Real Madrid, Richarlison, do Tottenham, Matheus Cunha e Casemiro, do Manchester United, são os atletas mais assediados pelos torcedores locais.
Nas redes sociais, o atacante Richarlison chegou a compartilhar registros de fãs japoneses com cartazes e bandeiras em sua homenagem.
Brasil e Japão já se enfrentaram 13 vezes na história, com 11 vitórias brasileiras e dois empates. Mesmo ciente do retrospecto, Moriyasu acredita que sua equipe pode surpreender.
“Quero conquistar minha primeira vitória contra o Brasil e acho que temos os jogadores para isso”, declarou o treinador. “Gostaria de vencer um amistoso, mas também quero ganhar força para vencer um jogo para valer. Quero ganhar experiência e força para vencer na Copa do Mundo”, reforçou.
Com casa cheia e atmosfera de gala, o duelo promete mais do que um simples amistoso: será também um teste de identidade para o futebol japonês diante da força global da Seleção Brasileira.
