Euforia brasileira em Tóquio preocupa técnico japonês antes do amistoso. Entenda!

A presença da Seleção Brasileira em Tóquio transformou o clima da cidade em um cenário de festa. Centenas de torcedores japoneses foram ao estádio tentar ver de perto os jogadores no único treino aberto antes do amistoso contra o Japão, marcado para esta terça-feira (14/10). A empolgação da torcida, no entanto, gerou preocupação no técnico Hajime Moriyasu, que teme ver o Ajinomoto Stadium dominado pelas cores do adversário.

Preocupado com a possibilidade de o estádio estar repleto de torcedores vestidos de amarelo, o treinador fez um apelo público para que os fãs da seleção japonesa compareçam com a camisa azul, símbolo tradicional do time nacional.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O técnico da seleção japonesa Hajime Moriyasu Reprodução/Yuichi Yamazaki/AFP Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do Sul FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Rodrygo marca duas dois gols na vitória da Seleção Brasileira FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

“Não sei quais serão as cores do estádio amanhã. Mas se for predominantemente amarelo, não acho que será fácil vencer”, afirmou Moriyasu na véspera da partida.

O técnico reforçou que a atmosfera do estádio pode ser decisiva para o desempenho da equipe japonesa: “O povo japonês respeita o país adversário. Mas se houver uma atmosfera de ‘Isso é Japão’, as chances de vitória aumentarão”, destacou. “Em uma situação competitiva, (o estádio) ser tingido de azul pressiona o time adversário e acho que também motiva nossos jogadores”, completou.

Os ingressos para o amistoso estão esgotados, e o entorno do estádio já é tomado por camisas de clubes europeus com o nome de jogadores brasileiros. Rodrygo e Vini Jr., do Real Madrid, Richarlison, do Tottenham, Matheus Cunha e Casemiro, do Manchester United, são os atletas mais assediados pelos torcedores locais.

Nas redes sociais, o atacante Richarlison chegou a compartilhar registros de fãs japoneses com cartazes e bandeiras em sua homenagem.

Brasil e Japão já se enfrentaram 13 vezes na história, com 11 vitórias brasileiras e dois empates. Mesmo ciente do retrospecto, Moriyasu acredita que sua equipe pode surpreender.

“Quero conquistar minha primeira vitória contra o Brasil e acho que temos os jogadores para isso”, declarou o treinador. “Gostaria de vencer um amistoso, mas também quero ganhar força para vencer um jogo para valer. Quero ganhar experiência e força para vencer na Copa do Mundo”, reforçou.

Com casa cheia e atmosfera de gala, o duelo promete mais do que um simples amistoso: será também um teste de identidade para o futebol japonês diante da força global da Seleção Brasileira.

