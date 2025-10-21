Europa expande proibição ao uso de burcas em espaços públicos

Em diversos países europeus, a proibição ao uso de trajes islâmicos femininos, especialmente véus faciais como a burca, têm se tornado cada vez mais comum. Entre os países que já implementaram alguma forma de proibição estão a França, a Bélgica, a Áustria, os Países Baixos e a Suíça. Agora, nações como Portugal e a Itália votam leis sobre o tema, demonstrando um avanço das limitações de demonstração religiosa no continente.

Diversos países já têm legislações sobre a vestimenta

Portugal avança na proibição da burca

O Parlamento de Portugal aprovou, na sexta-feira (17/10), o projeto de lei que propõe a proibição do uso de “roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto” em espaços públicos, como burcas e véus que não deixam a face visível.

Agora, esperando aprovação presidencial para ser colocada em prática, a lei prevê multas que variam entre 200 e 2 mil euros por negligência e de até 4 mil euros por dolo, quando a pessoa usar o traje de forma deliberada e consciente.

A proibição, caso entre em vigor, não se aplicará a algumas situações e espaços específicos, como o uso por condições climáticas, em locais de culto ou espaços diplomáticos.

Punições ao uso de burcas pode chegar a 4 mil euros

Primeira-ministra italiana propõe lei

O andamento da norma acontece no mesmo mês em que a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, apresentou um projeto de lei que prevê a proibição da burca em locais como escolas, universidades, lojas e escritórios.

O contraste entre as culturas revela um paradoxo que, no fim, se resume no controle das escolhas que as populações femininas de ambos países. Ao prever multas que varia entre R$ 1.800 e 18.000 para mulheres que descumprirem a lei, a líder italiana invade direitos fundamentais que atingem as liberdades de expressão e religiosa.

Georgia Meloni