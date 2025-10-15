15/10/2025
Evento no TCDF discute gestão de R$ 27 bilhões do Fundo de Segurança

Escrito por Metrópoles
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) vai reunir os principais nomes da segurança pública nacional para cobrar mais transparência e redesenhar a governança do setor. Entre os assuntos que serão discutidos no evento, nos dias 20 e 21 de outubro, está a gestão de R$ 27 bilhões do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

A Maratona Temática será gratuita e aberta ao público. O painel de destaque, “Desafios e oportunidades para aprimorar o papel dos Tribunais de Contas”, terá a participação de Camila Pintarelli, diretora do FNSP no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O encontro também servirá como um fórum estratégico para uma nova auditoria nacional prevista para 2026.

Coordenada pelo Comitê Técnico de Segurança Pública do Instituto Rui Barbosa (IRB), presidido pelo conselheiro do TCDF, Renato Rainha, a futura fiscalização avaliará se os estados e o DF possuem estruturas de governança adequadas para aplicar os recursos do FNSP de forma eficiente.

O segundo dia da maratona aprofundará os temas com a presença de um time de especialistas e representantes de instituições consideradas “chave”. Debaterão TCU, Tribunais de Contas dos Estados do Ceará, Piauí e Rio de Janeiro, Polícia Civil do DF e Ministério Público de Contas do Paraná, entre outros.

Confira os nomes confirmados:

  • Marivaldo de Castro Pereira, secretário Nacional de Assuntos Legislativos do MJSP;
  • George Couto, subsecretário de Segurança Pública do DF;
  • Márcia de Alencar, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
  • Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz;
  • Lucas José Ramos Lopes, da Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes.

O presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, também participará do evento.

