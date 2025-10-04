evento-sabores-do-enoturismo-movimenta-a-embaixada-de-portugal

Quem viaja para o solo português tem como obrigação saborear pratos tradicionais da gastronomia e vinhos do país europeu conhecidos internacionalmente. Durante essa sexta-feira (3/10) e neste sábado (4/10), os brasilienses não precisaram cruzar o Oceano Atlântico para uma degustação das delícias lusitanas. A Embaixada de Portugal abriu as portas pela primeira vez para o evento Sabores do Enoturismo, iniciativa que desembarcou na capital federal e promete entrar para a agenda cultural da cidade.

Para a abertura da primeira edição do evento, o embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos, recebeu autoridades, diplomatas e formadores de opinião em uma ocasião regada a brindes feitos com vinhos e comidas típicas portuguesas. Entre os convidados, estavam o secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares; e o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, além dos embaixadores da Itália, Alessandro Cortese; e da Espanha, María del Mar Fernández-Palacios Carmona.

Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; e o embaixador de Portugal, Luis Faro Ramos

Em discurso, o embaixador português salientou que a abertura da primeira edição dos Sabores do Enoturismo será recordada por muito tempo. “É um evento que vai ficar na história de Brasília. É uma grande satisfação dizer que as impressões digitais de Portugal vão permanecer aqui”, pontuou. Ele emendou que a gastronomia e os sabores do país europeu são “generosos”. “Vocês vão ter oportunidade de degustar o melhor de Portugal com chefs conhecidos e produtores de vinho reconhecidos também”, frisou.

“Espero que todos vocês se divirtam e, a partir de agora, que a Embaixada de Portugal não seja conhecida somente pelo Dia Nacional. Viva, Portugal, e viva os sabores do enoturismo português”, finalizou Luis Faro Ramos.

Em seguida, a palavra ficou com o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão. O executivo endossou ser um prazer estar no Brasil, considerado atualmente o maior mercado externo de vinhos portugueses. “Os brasileiros gostam muito dos sabores dos rótulos de Portugal e, para nós, é gratificante estarmos aqui nessa primeira edição de muitas que virão”, enfatizou. Ele comentou que os presentes na cerimônia estavam em solo lusitano sem sair da fronteira verde-amarela.

Presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão; o secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares; a vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro; e o embaixador de Portugal, Luis Faro Ramos, em discurso de abertura do evento

A vogal do Conselho Diretivo do Turismo português, Lídia Monteiro, declarou que as relações entre as duas nações são marcadas pela “mais perfeita amizade”. “Em Portugal, nós gostamos de receber os amigos à mesa. E é isso que vamos fazer durante esses dias na embaixada. Compartilharemos os sabores, a gastronomia e os vinhos. Essas são as nossas razões para estarmos aqui e para convidá-los a visitar o nosso país”, acrescentou. Alguns chefs de cozinha fizeram a ponte área exclusivamente para a ocasião.

“Quero dizer ainda que estamos acompanhados dos chefs portugueses, mas também com os chefs brasileiros. Nesses dois dias, haverá um diálogo entre os sabores de Portugal e do Brasil, o que reforçará essa amizade”, prosseguiu Lídia. À coluna Claudia Meireles, a vogal do conselho diretivo revelou sentir um “estímulo” para aterrissar em solo brasileiro com o evento Sabores do Enoturismo. “Sempre quisemos mostrar um pouco da nossa gastronomia e dos vinhos”, confidenciou. Esse desejo se concretizou após conversa com o embaixador Luis Faro Ramos.

Vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro

Na avaliação do secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares, o evento Sabores do Enoturismo revela as preciosidades de Portugal, como o turismo, a culinária e os “excelentes vinhos”. “Nós brasileiros adoramos muito essas boas prendas e os bons costumes dos portugueses, não só com os sabores e com o turismo, mas também com os aromas e as bebidas. Que nos anos vindouros tenhamos mais eventos como esse”, destacou.

Secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares; e o embaixador da Itália, Alessandro Cortese

Espaço e delícias

Para receber o público ao longo do evento, a Embaixada de Portugal fez toda uma decoração especial, com ambientes ao ar livre, onde os visitantes puderam saborear as delícias disponíveis harmonizando-as com rótulos portugueses. Estandes com queijos, biscoitos e chips naturais estiveram entre as atrações gastronômicas dos Sabores do Enoturismo. Espaços com artesanatos e obras de arte também fizeram parte da programação.

Veja highlights da abertura do evento Sabores do Enoturismo no vídeo captado por Henrique Arruda e João Monteiro, e edição de Enzo Nogueira:

Confira como foi o evento pelos cliques do fotógrafo Pedro Iff:

