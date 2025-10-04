evento-sabores-do-enoturismo-movimenta-a-embaixada-de-portugal

Quem viaja para o solo português tem como obrigação saborear pratos tradicionais da gastronomia e vinhos do país europeu conhecidos internacionalmente. Durante essa sexta-feira (3/10) e neste sábado (4/10), os brasilienses não precisaram cruzar o Oceano Atlântico para uma degustação das delícias lusitanas. A Embaixada de Portugal abriu as portas pela primeira vez para o evento Sabores do Enoturismo, iniciativa que desembarcou na capital federal e promete entrar para a agenda cultural da cidade.
Para a abertura da primeira edição do evento, o embaixador de Portugal no Brasil, Luis Faro Ramos, recebeu autoridades, diplomatas e formadores de opinião em uma ocasião regada a brindes feitos com vinhos e comidas típicas portuguesas. Entre os convidados, estavam o secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares; e o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, além dos embaixadores da Itália, Alessandro Cortese; e da Espanha, María del Mar Fernández-Palacios Carmona.
Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; e o embaixador de Portugal, Luis Faro Ramos
Em discurso, o embaixador português salientou que a abertura da primeira edição dos Sabores do Enoturismo será recordada por muito tempo. “É um evento que vai ficar na história de Brasília. É uma grande satisfação dizer que as impressões digitais de Portugal vão permanecer aqui”, pontuou. Ele emendou que a gastronomia e os sabores do país europeu são “generosos”. “Vocês vão ter oportunidade de degustar o melhor de Portugal com chefs conhecidos e produtores de vinho reconhecidos também”, frisou.
“Espero que todos vocês se divirtam e, a partir de agora, que a Embaixada de Portugal não seja conhecida somente pelo Dia Nacional. Viva, Portugal, e viva os sabores do enoturismo português”, finalizou Luis Faro Ramos.
Em seguida, a palavra ficou com o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão. O executivo endossou ser um prazer estar no Brasil, considerado atualmente o maior mercado externo de vinhos portugueses. “Os brasileiros gostam muito dos sabores dos rótulos de Portugal e, para nós, é gratificante estarmos aqui nessa primeira edição de muitas que virão”, enfatizou. Ele comentou que os presentes na cerimônia estavam em solo lusitano sem sair da fronteira verde-amarela.
Presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão; o secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares; a vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro; e o embaixador de Portugal, Luis Faro Ramos, em discurso de abertura do evento
A vogal do Conselho Diretivo do Turismo português, Lídia Monteiro, declarou que as relações entre as duas nações são marcadas pela “mais perfeita amizade”. “Em Portugal, nós gostamos de receber os amigos à mesa. E é isso que vamos fazer durante esses dias na embaixada. Compartilharemos os sabores, a gastronomia e os vinhos. Essas são as nossas razões para estarmos aqui e para convidá-los a visitar o nosso país”, acrescentou. Alguns chefs de cozinha fizeram a ponte área exclusivamente para a ocasião.
“Quero dizer ainda que estamos acompanhados dos chefs portugueses, mas também com os chefs brasileiros. Nesses dois dias, haverá um diálogo entre os sabores de Portugal e do Brasil, o que reforçará essa amizade”, prosseguiu Lídia. À coluna Claudia Meireles, a vogal do conselho diretivo revelou sentir um “estímulo” para aterrissar em solo brasileiro com o evento Sabores do Enoturismo. “Sempre quisemos mostrar um pouco da nossa gastronomia e dos vinhos”, confidenciou. Esse desejo se concretizou após conversa com o embaixador Luis Faro Ramos.
Vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro
Na avaliação do secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares, o evento Sabores do Enoturismo revela as preciosidades de Portugal, como o turismo, a culinária e os “excelentes vinhos”. “Nós brasileiros adoramos muito essas boas prendas e os bons costumes dos portugueses, não só com os sabores e com o turismo, mas também com os aromas e as bebidas. Que nos anos vindouros tenhamos mais eventos como esse”, destacou.
Secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Cleber Oliveira Soares; e o embaixador da Itália, Alessandro Cortese
Espaço e delícias
Para receber o público ao longo do evento, a Embaixada de Portugal fez toda uma decoração especial, com ambientes ao ar livre, onde os visitantes puderam saborear as delícias disponíveis harmonizando-as com rótulos portugueses. Estandes com queijos, biscoitos e chips naturais estiveram entre as atrações gastronômicas dos Sabores do Enoturismo. Espaços com artesanatos e obras de arte também fizeram parte da programação.
9 imagensFechar modal.1 de 9
Ambientes para receber o público
Pedro Iff/Metrópoles2 de 9
Barraquinhas de vinho
Pedro Iff/Metrópoles3 de 9
Ambientação do espaço
Pedro Iff/Metrópoles4 de 9
Espaço da Embaixada de Portugal preparado para a feira
Pedro Iff/Metrópoles5 de 9
Stands artesanais e artísticos
Pedro Iff/Metrópoles6 de 9
Espaço da Embaixada de Portugal preparado para o evento, com mesas ao ar livre
Pedro Iff/Metrópoles7 de 9
Stands gastronômicos 3 Estrelas
Pedro Iff/Metrópoles8 de 9
Espaço ao ar livre
Pedro Iff/Metrópoles9 de 9
Mesas ao ar livre
Pedro Iff/Metrópoles
Os chefs de cozinha presentes no evento prepararam delícias típicas de Portugal, como carnes e peixes defumados. Quem se interessa pelo assunto pôde aprender com os especialistas, que elaboraram pratos tradicionais na hora. Os visitantes não só ficaram com água na boca, como sentiram vontade de desembarcar no país europeu para conhecer ainda mais a gastronomia lusitana.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Processo de defumar as carnes
Pedro Iff/Metrópoles2 de 6
Preparo das delícias
Pedro Iff/Metrópoles3 de 6
Carnes defumadas
Pedro Iff/Metrópoles4 de 6
Cabeça de atum
Pedro Iff/Metrópoles5 de 6
Processo de defumação das carnes
Pedro Iff/Metrópoles6 de 6
Cabeça de atum
Pedro Iff/Metrópoles
Veja highlights da abertura do evento Sabores do Enoturismo no vídeo captado por Henrique Arruda e João Monteiro, e edição de Enzo Nogueira:
Confira como foi o evento pelos cliques do fotógrafo Pedro Iff:
Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos
Secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto; e Ana Paula Hoff
Frederico Falcão; Lídia Monteiro; Inigo Pareja; a embaixadora da Espanha, María del Mar Fernández-Palacios Carmona; o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; a embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; o embaixador da Itália, Alessandro Cortese; a embaixatriz da Itália, Elsie Cortese; e Gerson Camarotti
Simão Cardoso e Claudia Meireles
Embaixador da Itália, Alessandro Cortese; e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos
Igo Estrela e Fabrício Zago com obras expostas no evento
Paulina Providas e Claudio Providas
Inigo Pareja; a embaixadora da Espanha, Maria del Mar Fernández-Palacios Carmona; Bruno Andrada; e Carol Andrada
Carol Pellegrino e Bertha Pellegrino
Vinhos da Herdade dos Graus
Carne defumada com abacaxi
Os chefs Tiago Bonito e Nay Branquinho
Chef Cláudio Pontes com uma cabeça de atum
Chef Bilt Lima
Os chefs Marco Almeida e Francisco Ansiliero
O chef Português Tiago Bonito
Atum defumado
Artista Maldonado Diaz
Vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Lídia Monteiro, Lídia Monteiro; e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos abrem o evento de enoturismo
Frederico Falcão, Cleber Oliveira Soares e Lídia Monteiro
Convidados assistem ao discurso do embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos
Frederico Falcão; Cleber Oliveira Soares; Lídia Monteiro; e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos
Domingos Meirelles; Frederico Falcão; Cleber Oliveira Soares; Lídia Monteiro; e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos
Entrada do evento Sabores do Enoturismo
Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; Lídia Monteiro; e Frederico Falcão
Luiz Felipe de Carvalho; o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto; o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; e Kátia Cubel
Embaixador da Itália, Alessandro Cortese; o embaixador da Portugal, Luís Faro Ramos; a embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; Carol Pellegrino; Bertha Pellegrino; a embaixatriz da Itália, Elsie Cortese; e Gerson Camarotti
Claudia Meireles e Frederico Falcão
Nuno Ferreira, Rosane Sacchetto e Domingos Meirelles
Thiago Malva e Marcelo Chaves
Frederico Falcão; Lídia Monteiro; Cláudio Pontes; o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; e a embaixatriz Cristina Ramos
Espaço artesanal com biscoitos, queijos e chips naturais
Vinhos J. Portugal Ramos
Cleber Oliveira Soares, Bernardo Cardoso, Frederico Falcão e Natielle Azevedo
Vanessa de Andrade; Luiz Felipe de Carvalho; o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto; e Ana Paula Hoff
Luiz Fernando Pontes, Marianne Vicentini e Gabriela Ramalho
Vanessa de Andrade e Luiz Felipe de Carvalho
Fabrício Zago e Igo Estrela com obras expostas no evento
David Seromenho
Bianca Machado e Gilson Luz
Nuno Ferreira, Rosane Sacchetto e Osvaldo Amado e Domingos Meirelles
