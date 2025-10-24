Everton Cebolinha deixa cantada em post da ex após separação

Há poucos dias, a esposa de Everton Cebolinha, Isa Ranieri, anunciou o término com o titular do Flamengo. Seguindo o exemplo de outro jogador famoso, porém, parece que o atacante está investindo em formas de reconquistar a ex.
Internautas não deixaram de notar nesta sexta-feira (24/10) que Cebolinha deixou um comentário em uma das publicações da influenciadora. Ela havia acabado de compartilhar um vídeo mostrando a rotina de treinos.
“Não sei o porquê eu estou pensando em nós dois novamente…”, escreveu o atleta.
Desde o último ano, esta é a segunda vez que o casal passa por uma crise. Ainda neste mês, Isa informou a segunda separação com o jogador em meio a rumores de que titulares do Flamengo teriam ido a uma festa na Argentina, na presença de várias modelos.
Além disso, o jogador também estaria em um relacionamento extraconjugal com uma influenciadora, segundo a página Daily do Garotinho. Ao anunciar a separação, porém, nenhum dos dois entrou em detalhes. Juntos, o ex-casal tem três filhos, Sofia, Pedro e Luca.