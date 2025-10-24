Everton Cebolinha surpreende com declaração à ex, Isa Ranieri: “Pensando em nós dois”

24/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
everton-cebolinha-surpreende-com-declaracao-a-ex,-isa-ranieri:-“pensando-em-nos-dois”

Bateu saudade? Everton Cebolinha parece ter se atrapalhado ao mandar uma mensagem para a ex, Isa Ranieri, e acabou se declarando em público nesta sexta-feira (24/10). O jogador comentou que tem pensado muito “nos dois” ultimamente, apenas três semanas após anunciar o fim do casamento.

Nos stories do Instagram, Isa publicou um vídeo se exercitando, mas quem acabou roubando a cena foi Everton. Isso porque o jogador deixou uma mensagem inesperada na publicação. Atualmente, o Instagram oferece duas formas de responder aos stories: uma mensagem privada, enviada diretamente à pessoa, e outra que aparece como comentário público sobre a imagem.

O atleta, no entanto, parece ter se confundido e usou a segunda opção: “Não sei por que estou pensando em nós dois novamente”, escreveu o jogador, acrescentando um emoji de carinha triste se derretendo. A mensagem rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que começaram a especular se o recado foi mesmo um engano ou uma indireta proposital.

Pouco depois, Isa pareceu desativar a opção de receber mensagens em seus Stories, e o recado de Everton desapareceu. Mas, como dizem por aí, “o print é eterno”, e bastou a mensagem para levantar especulações de que o jogador estaria pensando em retomar o relacionamento. Aliás, o perfil usado pelo atleta foi criado recentemente, é privado, mas seguido por Ranieri.

Vale lembrar que, ainda nesta semana, Isa conversou com seus seguidores e afirmou que ela e Everton “sempre serão uma família”. A influenciadora destacou que o bem-estar e a proteção dos filhos são sua prioridade: “Estamos em paz. Não tem desentendimento, não tem briga, não tem nada. Cada um está seguindo com a sua vida”, explicou.

Isa Ranieri anunciou o fim do casamento com Cebolinha no dia 1º de outubro deste ano. No entanto, essa não foi a primeira separação do casal, que já havia rompido em 2023, mas decidiu tentar novamente alguns meses depois. O anúncio mais recente chamou atenção por ter acontecido logo após a comemoração do Flamengo nas semifinais da Libertadores.

