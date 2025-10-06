06/10/2025
Éverton Ribeiro, do Bahia, descobre câncer na tireoide e faz cirurgia para retirada

O meia Éverton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, comunicou, nesta segunda-feira (6/10), que foi diagnosticado com câncer na tireoide e que passou por cirurgia. O jogador informou que descobriu a doença há cerca de um mês e que agora está em recuperação.

Em publicação nas redes sociais, Éverton Ribeiro escreveu: “Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.
Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.”

Apesar do diagnóstico recente, o jogador continuou atuando pelo Bahia. Ele esteve em campo no domingo (5/10) na vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

Mensagens de apoio

Nos comentários da publicação, perfis oficiais de clubes e colegas de futebol prestaram solidariedade e desejaram força ao jogador. O Cruzeiro, ex-time de Éverton Ribeiro, escreveu: “Desejamos muita força na sua recuperação, Everton! Estamos na torcida para que tudo fique bem o mais breve possível.” O Bahia também demonstrou apoio: “Estamos juntos, meu capitão.”

O jogador seguirá em recuperação e ainda não há previsão de retorno aos treinos e jogos.

