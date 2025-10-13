Everton Ribeiro relembra descoberta de câncer na tireoide: “assustador”

Um exame de rotina mudou completamente a rotina de Everton Ribeiro, meio-campista do Bahia. Durante a reapresentação do elenco após as férias para o Mundial de Clubes, o atleta foi surpreendido com o diagnóstico de câncer na tireoide, uma notícia que, segundo ele, trouxe medo, mas também ensinamentos sobre fé e valorização da vida.

O jogador concedeu entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em sua casa no Rio de Janeiro, onde se recupera da cirurgia feita há uma semana. “Foi assustador, né? No começo, eu nem falava essa palavra. Câncer. Para mim, é muito forte. A gente sabe que muitas pessoas sofrem, acabam perdendo a vida. Então, quando eu estava lá e recebi esse diagnóstico, foi um baque. Fui para o quarto e acabei chorando sozinho. Depois, liguei para minha esposa para conversar com ela. E, a partir daí, buscar informação, quais procedimentos. Mas até chegar a esse momento foi um caminho longo”, relatou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Câncer de Tireoide: entenda a doença que atingiu o jogador Everton Ribeiro Reprodução/Instagram @evertonri Câncer de Tireoide: entenda a doença que atingiu o jogador Everton Ribeiro Reprodução/Instagram @evertonri Éverton Ribeiro Reprodução/Instagram/@celogilfotografia Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

A expectativa é que Everton permaneça afastado das atividades por pelo menos mais duas semanas, até a realização de um novo exame que vai definir o cronograma para o retorno gradual aos treinos.

Descoberta por exames de rotina

A suspeita surgiu após exames periódicos realizados pelo departamento médico do Bahia indicarem uma alteração nos níveis hormonais. A partir daí, uma nova bateria de testes foi solicitada. “A gente tem os exames de rotina, tanto da área médica quanto da área de preparação física, fisiologia e fisioterapia. E com o Everton não foi diferente… O exame de sangue foi semestral. A gente conseguiu identificar essas alterações no meio do ano e, então, entender o passo a passo que seria feito”, explicou Natalia Bittencourt, diretora de performance e saúde do clube.

O ultrassom revelou a presença de nódulos, e uma punção confirmou o diagnóstico de câncer na tireoide. Everton recebeu a notícia na concentração, um dia antes da primeira final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, em 3 de setembro.

“Me deixaram à vontade se eu queria viajar ou não. Eu não queria viajar, queria chorar onde tinha que chorar. Mas eu conversei com a Marília (esposa), com os médicos e avisei que ia viajar… A Marília foi resolver tudo. Foi atrás dos nossos amigos médicos e começou a organizar tudo. Eles nos tranquilizaram. Mas, até chegar neles, a Marília foi muito importante. Ela soube me ajudar no momento mais difícil”, contou o jogador.

Apoio da família e decisão pelo sigilo

Casado há quase duas décadas com Marília Nery, Everton contou com o suporte da esposa desde o primeiro momento. O casal optou por manter o diagnóstico em sigilo até o procedimento cirúrgico. Apenas familiares próximos, amigos e a equipe médica sabiam da situação. Mesmo após saber da doença, o atleta decidiu seguir jogando — entrou em campo um dia antes da cirurgia, na vitória sobre o Flamengo.

Marília relembrou o momento em que recebeu a notícia: “Foi um choque. Ele ligou e começou falando que o resultado tinha chegado, e o tempo todo eu esperava ouvir um ‘Não, tá tudo bem, foi só um susto’. E aí ele falou assim: ‘Linda, infelizmente, é maligno.’ (…) Assim que desliguei o telefone, falei: ‘Eu tenho que resolver isso. Eu vou dar um jeito de resolver’.”

A esposa também destacou como o casal enfrentou o período de incerteza: “À noite, a gente já estava em consulta com um dos melhores médicos do Brasil… Não foi fácil lidar com essa informação e viver esse momento. Mas isso aumentou a nossa parceria e hoje a gente pode dizer que a gente venceu.”

Câncer de tireoide geralmente é silencioso

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar 16,6 mil novos casos de câncer de tireoide por ano entre 2023 e 2025 — sendo 2,5 mil em homens e 14,1 mil em mulheres. A médica Clarissa Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, reforça que o diagnóstico costuma surgir de forma inesperada.

“Na maioria das vezes, ele não dá sintomas. Acaba sendo o que nós chamamos de um achado: você vai fazer um exame de rotina por alguma outra razão e descobre um nódulo na tireoide… O que as pessoas têm que ficar atentas é quando, ao apalpar seu pescoço, sentirem caroços… Esses são sinais de que pode haver algum tumor na tireoide, muito embora eu sempre lembre: a maioria dos nódulos da tireoide encontrados são benignos.”

Fé, família e novos aprendizados

Durante o período de recuperação, Everton tem se dedicado à convivência com Marília e os filhos, Augusto, de 7 anos, e Antônio, de 5. Ele afirma que a experiência trouxe uma nova visão sobre o que realmente importa.

“Momento de reflexão. A gente reflete. Quando estamos 100% de saúde, a gente esquece detalhes da vida. O mais importante é a saúde. (…) Eu tenho minha fé, sei que tudo o que aconteceu é para ver que Deus cuida da gente. (…) Agora é curtir a família. (…) Saber que tenho que estar me cuidando sempre para cuidar desses meninos, da minha esposa, que está sempre ao meu lado me dando forças. (…) A gente vai seguir a vida nos seus altos e baixos, mas sempre com muita fé e coragem para enfrentar o que vier pela frente”, disse o meia.