Everton Ribeiro revela luta contra o câncer e passa por cirurgia: ‘Vamos vencer’

O meio-campista Everton Ribeiro, do Bahia, anunciou nesta segunda-feira (6) que passou por uma cirurgia para tratar um câncer de tireoide, diagnosticado há cerca de um mês. Até então, o jogador de 36 anos não havia comentado sobre o assunto.

Em postagem nas redes sociais, Everton agradeceu o apoio de familiares, fãs e amigos:

“Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.”

O atleta vinha atuando normalmente pelo Bahia e esteve em campo no confronto contra o Flamengo, na Arena Fonte Nova, na noite de domingo (5), partida que terminou com vitória do Tricolor baiano por 1 a 0.

Everton Ribeiro seguirá em recuperação, mas mantém o otimismo sobre seu retorno aos gramados, reforçando a importância do apoio de todos neste momento delicado.