Éverton Ribeiro se pronuncia após cirurgia para retirada de câncer

O jogador Éverton Ribeiro, do Bahia, se pronunciou através de suas redes sociais nesta quarta-feira (8/10) para atualizar sobre seu estado de saúde. Em um vídeo, Éverton atualizou sobre seu estado de saúde, afirmando que o procedimento foi um sucesso e que não terá que fazer mais nenhum outro tipo de tratamento adicional.

O jogador também agradeceu a equipe médica do Bahia, que faz o diagnóstico precoce do quadro após realizar exames de sangue rotineiros e o instruindo sobre quais cuidados tomar.

Éverton foi submetido a cirurgia na segunda-feira, mesmo dia em que revelou que estava com a doença há pouco mais de um mês. Mesmo assim, o meia entrou em campo na vitória do Bahia diante do Flamengo no domingo (5/10), na Arena Fonte Nova.