Ex-affair de David Luiz volta a reforçar acusações de ameaça e perseguição: “Injustiçada”

12/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O jogador David Luiz voltou a ser o centro de uma polêmica após novas declarações de Karol Cavalcante, que o acusa de ameaça e perseguição. A cearense, que afirma ter vivido um relacionamento com o zagueiro, voltou a se pronunciar em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record, exibida neste domingo (12/10).

“Recebi a conclusão da investigação pela imprensa. Foi um choque! Me senti totalmente injustiçada, porque estou lutando para que a verdade venha à tona”, declarou.

O portal LeoDias havia descoberto, em primeira mão, o caso no início de tudo, revelando a denúncia da ex-amante e os bastidores da suposta relação secreta entre ela e o jogador. Em nova entrevista, Karol reforçou que David Luiz a teria procurado no Instagram, iniciado o contato e, depois de encontros em Fortaleza, passou a demonstrar comportamento controlador: “Ele dizia que era casado só de aparências. Achei que poderia virar um relacionamento real, mas as coisas mudaram”, afirmou.

Durante o programa da Record, Karol detalhou mensagens que considera ameaçadoras, incluindo uma em que o jogador teria dito: “Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir”. Segundo ela, a frase a deixou em pânico: “Eu fiquei com medo de denunciar e não acontecer nada com ele, e acontecer comigo”, relatou. Ainda de acordo com Karol, o celular usado para registrar as provas teria sido apreendido e acessado indevidamente pela polícia antes de nova perícia, o que sua defesa aponta como irregularidade.

A equipe jurídica de David Luiz nega as acusações e afirma que “todas as supostas provas apresentadas foram analisadas e descartadas por completo”. O atleta também se pronunciou em vídeo nas redes sociais, afirmando que nunca ameaçou nem se encontrou pessoalmente com Karol: “Errei ao trocar mensagens com essa pessoa, mas nunca ameacei ninguém”. Mesmo com o pedido de arquivamento do inquérito, a defesa de Karol promete recorrer e questionar a falta de perícia no celular do jogador.

O caso segue sob segredo de Justiça e continua despertando grande repercussão nas redes sociais. Karol diz que ainda sofre ameaças virtuais e teme sair de casa: “Eu só quero justiça. Quero que seja esclarecido o que realmente aconteceu e que ele pague pelo que fez”, concluiu.

