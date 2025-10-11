Ex-affair de Vini Jr. se revolta após ser comparada com Virginia

A influenciadora Julia Rodrigues, ex-affair de Vini Jr., se pronunciou nas redes sociais após internautas a compararem com Virginia Fonseca.
Em uma publicação no X (antigo Twitter), um internauta escreveu: “Como pode o Vinicius Jr. ter trocado a Julia Rodrigues pela Virginia Fonseca. Bom gosto morreu mesmo”.
Em resposta, a influenciadora fez um post pedindo respeito. “Podem me deixar bem quietinha, que é onde sempre me coloquei. Até porque eu sei o que significa a palavra ‘respeito’, e é isso que eu gostaria. Um beijo”, disse.
O envolvimento entre Julia e Vini Jr. veio a público em 2022, durante a Copa do Mundo no Catar, após ela ser vista acompanhando o atleta em jogos da seleção.
Embora existam várias evidências, o relacionamento nunca foi oficialmente confirmado por nenhum dos dois.