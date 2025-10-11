11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Ex-affair de Vini Jr. se revolta após ser comparada com Virginia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-affair-de-vini-jr.-se-revolta-apos-ser-comparada-com-virginia

A influenciadora Julia Rodrigues, ex-affair de Vini Jr., se pronunciou nas redes sociais após internautas a compararem com Virginia Fonseca.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), um internauta escreveu: “Como pode o Vinicius Jr. ter trocado a Julia Rodrigues pela Virginia Fonseca. Bom gosto morreu mesmo”.

3 imagensA modelo Julia RodriguesVini Jr. Fechar modal.1 de 3

A modelo Julia Rodrigues

2 de 3

A modelo Julia Rodrigues

3 de 3

Vini Jr.

Reprodução/Instagram.

Em resposta, a influenciadora fez um post pedindo respeito. “Podem me deixar bem quietinha, que é onde sempre me coloquei. Até porque eu sei o que significa a palavra ‘respeito’, e é isso que eu gostaria. Um beijo”, disse.

Leia também

O envolvimento entre Julia e Vini Jr. veio a público em 2022, durante a Copa do Mundo no Catar, após ela ser vista acompanhando o atleta em jogos da seleção.

Embora existam várias evidências, o relacionamento nunca foi oficialmente confirmado por nenhum dos dois.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost