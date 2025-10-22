Ex-atleta Fernanda Venturini dá dicas para manter corpo e mente saudáveis

22/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
O programa “Entre Astros”, da LeoDias TV, desta quarta-feira (22/10), recebeu Fernanda Venturini. Em entrevista ao astrólogo Thiago Cordeiro, a ex-atleta de vôlei afirmou que tem se dedicado a ajudar as pessoas com cuidados com a saúde e a mente.

“Hoje meu foco é ajudar as pessoas a terem saúde. Porque, depois da pandemia, as pessoas estão depressivas e fora de forma. Todo mundo comeu muito na pandemia — dentro de casa. Estão doentes e eu gosto de ajudar”, disse ela.

A ex-atleta pontuou que tem usado suas redes sociais para compartilhar dicas: “Se tiver que falar a mesma coisa para mil pessoas, [vou falar]. Eu gosto de dar conselho saudável. Meu canal é isso: são entrevistas para as pessoas aplicarem em casa”, adiantou.

Fernanda ainda ressaltou a importância da vitamina D para o corpo humano: “Se você pega COVID com a vitamina D abaixo de 20, corre o risco de morrer. O ideal é estar acima de 80”, avaliou.

Ela também deu um conselho para os telespectadores da LeoDias TV permanecerem saudáveis: “Suplemente a vitamina D. Ela está em todos os pedacinhos do nosso corpo. Só pegando sol não adianta”, concluiu.

