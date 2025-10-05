Ex-atriz da Globo se despede do marido após morte em acidente doméstico: “Não estou pronta”

Conhecida por seus trabalhos em “Bom Dia, Verônica” e “Travessia”, novela da TV Globo, a atriz e modelo Isabelle Nassar usou as redes sociais para desabafar após a morte do marido, o empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos. Ele trabalhava no setor de geração de energia e morreu na última sexta-feira (3/10), no Rio de Janeiro, em decorrência de um acidente doméstico.

Em uma publicação no Instagram, no sábado (4/10), Isabelle prestou homenagem ao marido, com quem teve a filha Maria. “Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro”, escreveu.

Em outro trecho da mensagem, a artista ressaltou o legado de Alexandre: “Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome. Seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso”.

Segundo familiares, o empresário ficou internado por uma semana no Hospital Copa Star, em Copacabana, após cair em casa e bater a cabeça. Outros detalhes sobre o acidente não foram divulgados.

Intérprete de Sara em “A Travessia”

Nascida no Rio de Janeiro e criada no interior de Minas Gerais, Isabelle Nassar iniciou a carreira no teatro, atuando em montagens como Grande “Sertão Veredas” e “Era Medeia”.

No audiovisual, ganhou destaque em 2022, ao interpretar Olga na segunda temporada de “Bom Dia, Verônica”, personagem ligada à organização criminosa de Matias (Reynaldo Gianecchini). Mais recentemente, esteve em “Travessia”, na pele de Sara, amiga de Débora (Grazi Massafera), que retorna ao Brasil 20 anos após a morte da amiga para investigar os mistérios envolvendo a mãe de Chiara (Jade Picon).