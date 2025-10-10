Ex-bailarina do Faustão agradece apoio e pede ajuda após revelar que mãe a esfaqueou

Atenção: a matéria a seguir traz conteúdos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Após a ex-bailarina do Faustão, Pablinny Faleiro Pedersoli, revelar para o portal LeoDias que levou uma facada da mãe e recorrer à Justiça por proteção, a também empresária agradeceu o apoio que recebeu dos internautas e disponibilizou sua chave Pix para conseguir ajuda.

“Primeiramente, agradeço ao apoio e acolhimento de todos. E acho que tudo na vida é uma troca. Durante a live que fiz pra explicar a situação me pediram para fazer uma vakinha ou meu pix. Deixo o meu pix aqui 40 235 522 0001 97 CNPJ. Mas para todos que forem ajudar, eu gostaria que a ajuda fosse comprando na loja, me chamem no privado e darei desconto nas peças!”, afirmou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ex-bailarina do Faustão agradece apoio e disponibiliza chave pix para doações após revelar facada da mãe Reprodução Instagram Pablinny Faleiro Pedersoli/ montagem Pablinny Faleiro Pedersoli Reprodução Instagram Pablinny Faleiro Pedersoli/ montagem Ex-bailarina do Faustão revela detalhes sobre agressão e pede por ajuda após levar facada da mãe Foto: Portal LeoDias Voltar

Próximo

Em outro story do Instagram, ela prestou contas: “Prestando conta do que foi me enviado via Pix até o momento. É que através da loja nenhum pedido foi feito!”.

Na última quinta-feira (9/10), a dançarina detalhou agressão sofrida no dia 1º de outubro, quando foi atacada pela mãe, de 65 anos, com uma faca de 15 centímetros, em Minas Gerais. A facada atingiu seu rosto, que precisou de três pontos. Em conversa com este veículo, ela detalhou como foi a agressão, relembrou o passado em que foi violentada pelo ex-marido e contou como tem sido sua rotina morando com a genitora, que a atacou. A dançarina agora busca na Justiça uma medida protetiva e vive de doações.