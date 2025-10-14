14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Ex-bailarina do Faustão retoma posto no Carnaval e lança livro sobre prisão

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-bailarina-do-faustao-retoma-posto-no-carnaval-e-lanca-livro-sobre-prisao

Após um ano afastada do Carnaval devido o período em que passou presa por suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas, Natacha Horana, de 33 anos, está pronta para retomar seu posto de musa na Gaviões da Fiel, uma das principais escolas do grupo especial de São Paulo. Conhecida por sua passagem como bailarina do Faustão, ela retorna à avenida em 2026 ao lado de Sabrina Sato, rainha de bateria da agremiação, e diz viver um dos momentos mais emocionantes da carreira.

“A sensação é maravilhosa. Fico muito orgulhosa, honrada e emocionada por nunca ter perdido meu posto de musa. Porque afinal não é só um posto, é uma história. Como musa, estou há cinco anos, mas com o coração a vida inteira. Então, não é só um posto pra aparecer, mas sim um amor incondicional. Não fico trocando de escola em escola pra me aparecer. Sempre fui muito decidida em relação à Gaviões da Fiel. E essa minha dedicação é que me faz sentir da família Gaviões”, enfatiza em entrevista à Quem.

Veja as fotos

Foto: Pics Mari
Ex-bailarina do Faustão Natacha HoranaFoto: Pics Mari
Foto: Pics Mari
Ex-bailarina do Faustão Natacha HoranaFoto: Pics Mari
Foto: Pics Mari
Ex-bailarina do Faustão Natacha HoranaFoto: Pics Mari
Foto: Pics Mari
Ex-bailarina do Faustão Natacha HoranaFoto: Pics Mari
Reprodução: Instagram/Natacha Horana
Natacha Horana tem 33 anosReprodução: Instagram/Natacha Horana
Reprodução: Instagram/Natacha Horana
No Instagram, Natacha publicou em agosto uma foto perto de piscina e escreveu na legenda “Feliz no simples”Reprodução: Instagram/Natacha Horana
Reprodução / Instagram
Natacha HoranaReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Natacha HoranaReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Natacha HoranaReprodução / Instagram
Reprodução/Instagram
Defesa de ex-bailarina do Faustão entra com pedido de habeas corpusReprodução/Instagram
Reprodução / Instagram
Natacha HoranaReprodução / Instagram
Reprodução Instagram
Natacha HoranaReprodução Instagram
Natacha Horana
Natacha HoranaNatacha Horana
Justiça manda prender preventivamente Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão (Reprodução: Instagram)
Justiça manda prender preventivamente Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão (Reprodução: Instagram)
Justiça manda prender preventivamente Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão (Reprodução: Instagram)
Justiça manda prender preventivamente Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão (Reprodução: Instagram)
Reprodução Instagram / Natacha Horana
Reprodução Instagram / Natacha Horana

Leia Também

A artista, que ficou de fora do último desfile, conta que chegou a preparar a fantasia de 2025 antes de ser presa, em novembro do ano passado, sob suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas. Ela permaneceu na penitenciária até março deste ano.

“Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile, eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Eles sempre deixaram claro isso. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar pra minha escola de coração e alma. Como não saí, fiquei arrasada, muito triste, mas assisti pela TV, emanando muitas energias positivas e deu certo pela classificação. Mas foi muito ruim não fazer parte. Chorei muito e me deu ainda mais vontade de arrasar esse novo ano. Então, esse ano eu volto pra arrasar”, adianta.

Fora da prisão, Natacha mergulhou em novos projetos e agora prepara o lançamento de um livro autobiográfico, no qual compartilha experiências e reflexões sobre o tempo em que esteve detida.

“Meu livro vai falar sobre minha jornada e como foi sobreviver na prisão e seus aprendizados para a vida que vivo hoje. De como aprendi a lidar com medos e evoluir emocionalmente. O livro é um projeto muito pessoal. É sobre fases, recomeços, bastidores e verdades que nunca contei. É um convite pra me conhecer de verdade; não só a Natacha da TV ou das redes, mas a mulher por trás das câmeras. Estou escrevendo com muito amor e sinceridade. Quero que as pessoas se identifiquem, se emocionem e se sintam inspiradas a recomeçar também. Ainda não posso revelar o título, mas posso adiantar que é um livro que fala sobre coragem, liberdade e autenticidade”, conclui.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost