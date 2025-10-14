Ex-bailarina do Faustão retoma posto no Carnaval e lança livro sobre prisão

Após um ano afastada do Carnaval devido o período em que passou presa por suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas, Natacha Horana, de 33 anos, está pronta para retomar seu posto de musa na Gaviões da Fiel, uma das principais escolas do grupo especial de São Paulo. Conhecida por sua passagem como bailarina do Faustão, ela retorna à avenida em 2026 ao lado de Sabrina Sato, rainha de bateria da agremiação, e diz viver um dos momentos mais emocionantes da carreira.

“A sensação é maravilhosa. Fico muito orgulhosa, honrada e emocionada por nunca ter perdido meu posto de musa. Porque afinal não é só um posto, é uma história. Como musa, estou há cinco anos, mas com o coração a vida inteira. Então, não é só um posto pra aparecer, mas sim um amor incondicional. Não fico trocando de escola em escola pra me aparecer. Sempre fui muito decidida em relação à Gaviões da Fiel. E essa minha dedicação é que me faz sentir da família Gaviões”, enfatiza em entrevista à Quem.

A artista, que ficou de fora do último desfile, conta que chegou a preparar a fantasia de 2025 antes de ser presa, em novembro do ano passado, sob suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas. Ela permaneceu na penitenciária até março deste ano.

“Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile, eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Eles sempre deixaram claro isso. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar pra minha escola de coração e alma. Como não saí, fiquei arrasada, muito triste, mas assisti pela TV, emanando muitas energias positivas e deu certo pela classificação. Mas foi muito ruim não fazer parte. Chorei muito e me deu ainda mais vontade de arrasar esse novo ano. Então, esse ano eu volto pra arrasar”, adianta.

Fora da prisão, Natacha mergulhou em novos projetos e agora prepara o lançamento de um livro autobiográfico, no qual compartilha experiências e reflexões sobre o tempo em que esteve detida.

“Meu livro vai falar sobre minha jornada e como foi sobreviver na prisão e seus aprendizados para a vida que vivo hoje. De como aprendi a lidar com medos e evoluir emocionalmente. O livro é um projeto muito pessoal. É sobre fases, recomeços, bastidores e verdades que nunca contei. É um convite pra me conhecer de verdade; não só a Natacha da TV ou das redes, mas a mulher por trás das câmeras. Estou escrevendo com muito amor e sinceridade. Quero que as pessoas se identifiquem, se emocionem e se sintam inspiradas a recomeçar também. Ainda não posso revelar o título, mas posso adiantar que é um livro que fala sobre coragem, liberdade e autenticidade”, conclui.