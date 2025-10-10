Ex-Barcelona marca quatro gols e é expulso pelas Eliminatórias; veja

Nesta sexta-feira (10/10), Gâmbia e Gabão mediram forças pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. Mesmo atuando fora de casa, Gabão venceu por 4 x 3, com quatro gols marcados por Aubameyang. Além de garantir a vitória, o jogador com passagens por Barcelona, Arsenal e Borussia Dortmund acabou expulso.

Les 4 buts d’Aubameyang face à la Gambie

pic.twitter.com/4upG8aSa5v — (@ddsh____) October 10, 2025

O atacante gabonês abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Logo depois, Gâmbia empatou. Porém, Aubameyang voltou a balançar as redes aos 42 minutos da etapa inicial. Mais uma vez a seleção dona da casa empatou e chegou a virada.

No segundo tempo, o goleador voltou a balançar as redes aos 17 e 33 minutos, colocando mais uma vez Gabão a frente do placar e dando a vitória à seleção. Aos 40 da etapa final, ele recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

Após a vitória, Gabão segue na segunda colocação do Grupo F das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 22 pontos. A seleção está atrás somente da Costa do Marfim, que possui um ponto a mais que Gabão. Na terça-feira (14/10), a equipe recebe Burundi pela última rodada da qualificatória, às 16h30 (horário de Brasília).