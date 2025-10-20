Ex-BBB é internada após sofrer inflamação provocada por contraceptivo: “Dias de dor”

Gêmea de Emilly Araújo, campeã do “BBB 17”, a ex-BBB Mayla Araújo revelou ter sido internada em hospital, em São Paulo, por causa de uma inflamação provocada pelo DIU (dispositivo intrauterino), método contraceptivo usado por muitas mulheres. A influenciadora de 29 anos relatou, por meio do Instagram, no último domingo (19/10), que o dispositivo precisou ser retirado para evitar a piora do quadro.
“Nos últimos dias, eu fiquei internada por causa de complicações com o meu DIU. Foram dias intensos, de dor, de susto, de aprendizado e de muita fé. Tive que fazer a retirada e tratar uma inflamação que, se eu tivesse demorado mais um pouco, poderia ter se tornado algo muito mais grave”, contou Mayla.
Ela explicou que a internação ocorreu na última semana e que recebeu alta no sábado (18/10). Mayla disse ter decidido compartilhar o caso para alertar suas seguidoras: “Escrevo isso como um alerta, principalmente para as mulheres que me seguem: se cuidem. Qualquer dor diferente, qualquer sinal do corpo, escute. O corpo fala, e quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido vem a cura”.
A ex-BBB continuará o tratamento em casa: “Às vezes, a gente acha que é só cansaço, preguiça ou estresse, mas pode ser o corpo pedindo socorro. Façam seus exames regularmente, cuidem da alimentação, vejam se está tudo bem com suas vitaminas e hormônios. A saúde precisa estar em primeiro lugar. Graças a Deus, busquei ajuda a tempo. Agora sigo o tratamento em casa, me recuperando dia após dia. Foi um grande susto, mas também um grande livramento”.
No post, Mayla mostrou que recebeu o apoio da irmã mais velha, Karine, e da gêmea, Emilly. “Hoje eu entendo que nada acontece por acaso e que até os momentos difíceis vêm para nos fortalecer. Eu sou grata a Deus por me guardar e por me permitir estar aqui, viva, com mais consciência e fé”, completou.