Ex-BBB é internada após sofrer inflamação provocada por contraceptivo: “Dias de dor”

Gêmea de Emilly Araújo, campeã do “BBB 17”, a ex-BBB Mayla Araújo revelou ter sido internada em hospital, em São Paulo, por causa de uma inflamação provocada pelo DIU (dispositivo intrauterino), método contraceptivo usado por muitas mulheres. A influenciadora de 29 anos relatou, por meio do Instagram, no último domingo (19/10), que o dispositivo precisou ser retirado para evitar a piora do quadro.

“Nos últimos dias, eu fiquei internada por causa de complicações com o meu DIU. Foram dias intensos, de dor, de susto, de aprendizado e de muita fé. Tive que fazer a retirada e tratar uma inflamação que, se eu tivesse demorado mais um pouco, poderia ter se tornado algo muito mais grave”, contou Mayla.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mayla Araújo passou período internada em hospital na cidade de São Paulo Reprodução/Instagram/@maylaraujoc Mayla Araújo passou período internada em hospital na cidade de São Paulo Reprodução/Instagram/@maylaraujoc Mayla Araújo passou período internada em hospital na cidade de São Paulo Reprodução/Instagram/@maylaraujoc Mayla Araújo passou período internada em hospital na cidade de São Paulo Reprodução/Instagram/@maylaraujoc Mayla Araújo passou período internada em hospital na cidade de São Paulo Reprodução/Instagram/@maylaraujoc Reprodução/Instagram/@maylaraujoc Voltar

Próximo

Ela explicou que a internação ocorreu na última semana e que recebeu alta no sábado (18/10). Mayla disse ter decidido compartilhar o caso para alertar suas seguidoras: “Escrevo isso como um alerta, principalmente para as mulheres que me seguem: se cuidem. Qualquer dor diferente, qualquer sinal do corpo, escute. O corpo fala, e quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido vem a cura”.

A ex-BBB continuará o tratamento em casa: “Às vezes, a gente acha que é só cansaço, preguiça ou estresse, mas pode ser o corpo pedindo socorro. Façam seus exames regularmente, cuidem da alimentação, vejam se está tudo bem com suas vitaminas e hormônios. A saúde precisa estar em primeiro lugar. Graças a Deus, busquei ajuda a tempo. Agora sigo o tratamento em casa, me recuperando dia após dia. Foi um grande susto, mas também um grande livramento”.

No post, Mayla mostrou que recebeu o apoio da irmã mais velha, Karine, e da gêmea, Emilly. “Hoje eu entendo que nada acontece por acaso e que até os momentos difíceis vêm para nos fortalecer. Eu sou grata a Deus por me guardar e por me permitir estar aqui, viva, com mais consciência e fé”, completou.