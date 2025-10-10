10/10/2025
Ex-BBB Eslovênia Marques revela que não curte “pegação” e que busca relacionamento sério

A ex-BBB Eslovênia Marques esteve no Conexão Nordeste na última quinta-feira (9/10) e, em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias e da LeoDias TV, abriu o coração ao falar de relacionamentos. A amiga Laís Caldas se casou recentemente com Gustavo Marsengo, e foi Eslô quem pegou o buquê da noiva. Agora, ela revelou se tem planos de também se casar e se há algum pretendente à vista.

“Agora falta o noivo, né, que é o mais difícil… O buquê, eu pensava que era difícil, mas não foi pra mim. Então agora eu tô aqui esperando o noivo, né?”, disse a influenciadora, extrovertida.

Foto: Portal LeoDias
Ex-BBB Eslovênia Marques revela que não curte “pegação” e que busca relacionamento sérioFoto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Ex-BBB Eslovênia Marques revela que não curte “pegação” e que busca relacionamento sérioFoto: Portal LeoDias
Reprodução/ Redes Sociais
Reprodução/ Redes Sociais
Leo Dias
Leo Dias
Instagram
Instagram

Quando questionada se estava de paquera com alguém, a influenciadora comentou que, por algum motivo, foge de seus pretendentes. “Eu reclamo que tô solteira, mas quando chega, eu faço assim, ó [desvio]… É meu jeitinho, sabe?”, comentou.

Nas redes sociais, Eslovênia contou que acontecem flertes com ela, mas que ainda assim está difícil encontrar alguém: “Direct rola, mas eu não costumo responder, não, porque eu sou muito chata desse jeito, assim, pra homem”. Ela destacou que não está mais na fase de “pegação”:

“São as pessoas que querem pegar ação, curtir, aproveitar. E não é muito a minha fase do momento, aproveitar a curtição. Eu sou mais tranquilinha. Eu sou aquela que, tipo, assim, sou fiel a ficante. Peguei um, acabou. Vai ser ele”, disse ainda.

O último relacionamento público de Eslovênia foi com Lucas Bissoli, com quem ela começou um affair dentro do Big Brother Brasil e que virou namoro. Porém, no final de 2023, eles terminaram.

