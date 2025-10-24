24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Ex-BBB Laís Caldas mostra encontro com tubarões em Maldivas: “Visita inesperada”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-bbb-lais-caldas-mostra-encontro-com-tubaroes-em-maldivas:-“visita-inesperada”

Aproveitando a viagem de lua de mel nas Ilhas Maldivas, o casal de ex-BBB Laís Caldas e Gustavo Marsengo, ambos do BBB22, compartilharam nas redes sociais nesta quinta-feira (23/10), um encontro com um pequeno tubarão que nadava nas águas cristalinas que o casal estava.

A médica dermatologista e o advogado estavam fazendo a gravação para participar de uma trend, quando notaram a presença do animal. “Quando vocês estão de boa gravando uma trend… E chega uma visita inesperada”, declarou ela.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @dra.laiscaldas
Ex-BBBs marcam presença no casamento de Laís Caldas e Gustavo MarsengoReprodução/Instagram @dra.laiscaldas
Reprodução/Instagram @dra.laiscaldass
Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo iniciam lua de mel em LondresReprodução/Instagram @dra.laiscaldass
Reprodução: Instagram @laiscaldas
Laís Caldas revela alto custo de casamento com Gustavo MarsengoReprodução: Instagram @laiscaldas

Leia Também

“Esse estava diferente, mais curiosos que o normal. Ficou rodeando a escada do vizinho. Acho que ele só queria brincar”, detalhou o casal. “Não vamos pagar para ver. E pensar que ele estava lá desde o início e só vimos depois!”, finalizaram.

O casal iniciou a viagem de lua de mel em Londres, uma semana após a cerimônia de casamento realizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo e logo em seguida desembarcou no mais novo destino, as Ilhas Maldivas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost