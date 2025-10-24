Ex-BBB Laís Caldas mostra encontro com tubarões em Maldivas: “Visita inesperada”

Aproveitando a viagem de lua de mel nas Ilhas Maldivas, o casal de ex-BBB Laís Caldas e Gustavo Marsengo, ambos do BBB22, compartilharam nas redes sociais nesta quinta-feira (23/10), um encontro com um pequeno tubarão que nadava nas águas cristalinas que o casal estava.

A médica dermatologista e o advogado estavam fazendo a gravação para participar de uma trend, quando notaram a presença do animal. “Quando vocês estão de boa gravando uma trend… E chega uma visita inesperada”, declarou ela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ex-BBBs marcam presença no casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo Reprodução/Instagram @dra.laiscaldas Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo iniciam lua de mel em Londres Reprodução/Instagram @dra.laiscaldass Laís Caldas revela alto custo de casamento com Gustavo Marsengo Reprodução: Instagram @laiscaldas Voltar

Próximo

“Esse estava diferente, mais curiosos que o normal. Ficou rodeando a escada do vizinho. Acho que ele só queria brincar”, detalhou o casal. “Não vamos pagar para ver. E pensar que ele estava lá desde o início e só vimos depois!”, finalizaram.

O casal iniciou a viagem de lua de mel em Londres, uma semana após a cerimônia de casamento realizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo e logo em seguida desembarcou no mais novo destino, as Ilhas Maldivas.