Ex-BBB Lumena Aleluia é anunciada como musa da Estácio de Sá para o Carnaval 2026

A ex-BBB Lumena Aleluia foi anunciada, neste sábado (4/10), como musa da Estácio de Sá para o próximo Carnaval. O anúncio foi feito por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da escola de samba do Rio de Janeiro, que destaca a trajetória artística e a ligação da psicóloga com a cultura afro-brasileira.
“Lumena Aleluia é psicóloga, DJ, roteirista, comunicadora e artista multidisciplinar. Ganhou projeção nacional após sua participação no Big Brother Brasil 21, onde suas falas e memes atravessaram a internet e se tornaram parte da cultura popular. Na dança, sua trajetória está profundamente conectada aos blocos afros, expressões de ancestralidade e resistência que marcaram sua formação artística e política”, inicia a Estácio, na legenda da publicação no Instagram.
A escola ressalta ainda conquistas da baiana no cenário cultural: “Essa vivência a levou a ser eleita Rainha do Araketu e a conquistar o posto de semifinalista no Concurso Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, reconhecimentos que exaltam sua potência como mulher negra e sua dedicação à cultura de matriz africana. Hoje, ao ser musa da Estácio de Sá, Lumena reforça sua conexão com a musicalidade e com o samba. Para ela, é uma honra integrar uma escola pioneira que transformou o batuque dos terreiros e dos blocos em escola de samba, abrindo alas para o Carnaval como conhecemos hoje e mostrando ao mundo que o samba é, antes de tudo, resistência. Fazer parte dessa história é celebrar uma tradição que resiste e se reinventa a cada geração”.
Para o Carnaval de 2026, a Estácio de Sá levará para a Sapucaí o enredo “Tata Tancredo – O Papa Negro no Terreiro do Estácio”. O samba-enredo campeão é assinado por Luiz Antônio Simas e parceiros. A escola, que foi a primeira do Brasil a escolher seu samba, está trabalhando para superar o Carnaval deste ano, com o objetivo de conquistar um lugar no grupo especial.