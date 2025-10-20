20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Ex-BBB Mayla Araújo desabafa após internação às pressas: “Dor, susto”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-bbb-mayla-araujo-desabafa-apos-internacao-as-pressas:-“dor,-susto”

A ex-BBB Mayla Araújo, que participou do reality da TV Globo ao lado da irmã gêmea, Emily, foi internada às pressas por conta de uma infecção causada pelo DIU (dispositivo intrauterino). A influenciadora usou o Instagram, no domingo (19/10), para alertar suas fãs sobre o problema.

“Nada é por acaso. Nos últimos dias, eu fiquei internada por causa de complicações com o meu DIU. Foram dias intensos, de dor, de susto, de aprendizado e de muita Fé. Tive que fazer a retirada e tratar uma inflamação que, se eu tivesse demorado mais um pouco, poderia ter se tornado algo muito mais grave”, começou.

Leia também

Em seguida, ela pontuou: “Escrevo isso como um alerta, principalmente para as mulheres que me seguem: se cuidem. Qualquer dor diferente, qualquer sinal do corpo, escute. O corpo fala, e quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido vem a cura”, afirmou.

Mais detalhes do caso

Ainda na publicação, Mayla Araújo falou sobre os sintomas: “Às vezes a gente acha que é só cansaço, preguiça ou estresse… Mas pode ser o corpo pedindo socorro. Façam seus exames regularmente, cuidem da alimentação, vejam se está tudo bem com suas vitaminas e hormônios. A saúde precisa estar em primeiro lugar”, aconselhou, antes de completar:

8 imagensEx-BBB Mayla Araújo precisou ficar internada por conta do DIUEx-BBB Mayla Araújo precisou ficar internada por conta do DIUEx-BBB Mayla Araújo desabafa após internação às pressas: "Dor, susto"Ex-BBB Mayla Araújo mostra tratamento no hospitalEx-BBB Mayla Araújo revelou o que causou sua ida ao hospital às pressasFechar modal.1 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo posa no espelho durante internação

Instagram/Reprodução2 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo precisou ficar internada por conta do DIU

Reprodução/Instagram/@maylaraujoc
3 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo precisou ficar internada por conta do DIU

Reprodução/Instagram/@maylaraujoc
4 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo desabafa após internação às pressas: “Dor, susto”

Instagram/Reprodução5 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo mostra tratamento no hospital

Instagram/Reprodução6 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo revelou o que causou sua ida ao hospital às pressas

Instagram/Reprodução7 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo precisou ficar internada por conta do DIU

Reprodução/Instagram/@maylaraujoc
8 de 8

Ex-BBB Mayla Araújo precisou ficar internada por conta do DIU

Reprodução/Instagram/@maylaraujoc

“Graças a Deus, busquei ajuda a tempo. Agora sigo o tratamento em casa, me recuperando dia após dia. Foi um grande susto, mas também um grande livramento. 🙏🏻”, relatou.

No fim, ela pontuou: “Hoje eu entendo que nada acontece por acaso e que até os momentos difíceis vêm para nos fortalecer. Eu sou grata a Deus por me guardar e por me permitir estar aqui, viva, com mais consciência e fé. 🕊🤍”, encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost