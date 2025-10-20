Ex-BBB Mayla Araújo desabafa após internação às pressas: “Dor, susto”

A ex-BBB Mayla Araújo, que participou do reality da TV Globo ao lado da irmã gêmea, Emily, foi internada às pressas por conta de uma infecção causada pelo DIU (dispositivo intrauterino). A influenciadora usou o Instagram, no domingo (19/10), para alertar suas fãs sobre o problema.
“Nada é por acaso. Nos últimos dias, eu fiquei internada por causa de complicações com o meu DIU. Foram dias intensos, de dor, de susto, de aprendizado e de muita Fé. Tive que fazer a retirada e tratar uma inflamação que, se eu tivesse demorado mais um pouco, poderia ter se tornado algo muito mais grave”, começou.
Em seguida, ela pontuou: “Escrevo isso como um alerta, principalmente para as mulheres que me seguem: se cuidem. Qualquer dor diferente, qualquer sinal do corpo, escute. O corpo fala, e quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido vem a cura”, afirmou.
Mais detalhes do caso
Ainda na publicação, Mayla Araújo falou sobre os sintomas: “Às vezes a gente acha que é só cansaço, preguiça ou estresse… Mas pode ser o corpo pedindo socorro. Façam seus exames regularmente, cuidem da alimentação, vejam se está tudo bem com suas vitaminas e hormônios. A saúde precisa estar em primeiro lugar”, aconselhou, antes de completar:
“Graças a Deus, busquei ajuda a tempo. Agora sigo o tratamento em casa, me recuperando dia após dia. Foi um grande susto, mas também um grande livramento. ”, relatou.
No fim, ela pontuou: “Hoje eu entendo que nada acontece por acaso e que até os momentos difíceis vêm para nos fortalecer. Eu sou grata a Deus por me guardar e por me permitir estar aqui, viva, com mais consciência e fé. ”, encerrou.