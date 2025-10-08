08/10/2025
Ex-BBB Rodrigo Mussi passa por cirurgia no joelho para tratar sequela de grave acidente

Escrito por Portal Leo Dias
Na manhã desta quarta-feira (08/10), Rodrigo Mussi passará por um procedimento cirúrgico no joelho para corrigir uma sequela do grave acidente de trânsito que sofreu em 2022. Em conversa com o portal LeoDias, o ex-bbb contou que a intervenção irá melhorar sua qualidade de vida e mobilidade para voltar a praticar esportes.

“Eu vou me submeter a uma cirurgia, que agora virou um sonho para mim. Desde o acidente, eu coloquei um ferro na perna e nunca mais consegui correr de verdade, sinto muita dor. Futebol – que sou apaixonado – não consigo jogar mais. Tênis, não consigo mais”, explicou o influenciador.

Reprodução/@rodrigo.mussi
Rodrigo Mussi celebra 40 anos com viagem para Nova YorkReprodução/@rodrigo.mussi
Rodrigo Mussi - Foto: Reprodução/Instagram
Rodrigo Mussi – Foto: Reprodução/Instagram
Rodrigo Mussi - Foto: Reprodução/Instagram
Rodrigo Mussi – Foto: Reprodução/Instagram
Reprodução
Rodrigo Mussi compra apartamentoReprodução
Rodrigo Mussi - Foto: Reprodução/Instagram
Rodrigo Mussi – Foto: Reprodução/Instagram

Mussi afirmou que estava acostumado a conviver com dor. “Eu achei que tinha que conviver com essa dor, achei que era normal. Mas fiz ressonância e um processo de investigação para descobrir o que era. Então eu vou voltar a jogar bola e é a realização de um sonho para mim”, pontuou ele que sofre o acidente há três anos.

O médico ortopedista Luiz Gustavo Ribeiro Chaves dos Santos, responsável pelo procedimento do ex-bbb, explicou a cirurgia de Rodrigo Mussi: “Uma das fraturas que ele teve pelo corpo, no acidente, foi a “desafisada” da tíbia. Para corrigir [a fratura], foi colocada uma haste no osso. Essa haste é colocada por dentro do osso para fixar e é travada, através de parafusos, para não ter rotação. Um desses parafusos está incomodando por conta de uma sobressalência. A cirurgia vai ser praticamente retirar esse parafuso e verificar se tem algo atingindo a lesão”, esclareceu o profissional.

O especialista ressaltou que Rodrigo terá maior conforto para desenvolver suas atividades após a operação. “Toda vez que ele faz uma atividade que exige um pouco mais de esforço, ele acaba tendo dor por conta do atrito. Isso limita de fazer alguns esportes. Isso o incomodava, mas ele é bastante resiliente em relação a dor. Ele achava até que era algo comum, que ficou como sequela” acrescentou.

O anestesiologista Rômulo Navajas contou o método de anestesia aplicado no artista para o procedimento cirúrgico. “Ele foi submetido a uma anestesia geral, e, graças a mesma, ele não sentiu dor alguma, e pode ser operado com tranquilidade pelas mãos do cirurgião Luiz Gustavo Ribeiro Chaves dos Santos. Eis aqui a grande importância de uma boa anestesia: a chance de o paciente ser operado sem demais traumas, sem sensações de dor e/ou ansiedade”, declarou Navajas.

