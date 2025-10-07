Ex-BBBs se unem em campanha pelos 35 anos do SUS: “Garante qualidade de vida”.

O Ministério da Saúde lançou uma parceria inédita no Instagram com ex-BBBs para celebrar os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma votação que simula o confessionário do programa, os participantes defendem o papel e a importância do SUS na vida dos brasileiros.

São 2,8 bilhões de atendimentos por ano, com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. Cezar Black, do BBB 23, é enfermeiro do SUS, e, na ação, relembra que o maior sistema público de saúde do mundo atende mais de 200 milhões de pessoas.

Os ex-BBBs Lucas Bissoli e Marcela Mc Gowan em campanha do Ministério da Saúde de aniversário do SUS Foto: Reprodução/Instagram Os ex-BBBs César Black e Jessilane Alves em campanha do Ministério da Saúde de aniversário do SUS Foto: Reprodução/Instagram Os ex-BBBs Fred Nicácio e Lucas Bissoli em campanha do Ministério da Saúde de aniversário do SUS Foto: Reprodução/Instagram

A campanha conta, ainda, com a participação de Fred Nicácio, médico e apresentador, que reforça que “todo mundo tem direito a ser cuidado, da atenção básica ao transplante mais complexo”. Lucas Bissoli, estudante de saúde, destaca que “o SUS faz a diferença, seja na vacinação ou na prevenção que garante mais qualidade de vida”.

Marcela Mc Gowan, médica ginecologista e obstetra, afirma: “O SUS merece o meu voto”, e Jessilane Alves, professora e bióloga, afirma que a saúde pública vai além do que a população imagina: “o SUS garante a qualidade da comida, da água e dos medicamentos que chegam à mesa dos brasileiros”.