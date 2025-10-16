Ex-campeão do UFC afirma que Wanderlei Silva recebeu R$ 7,2 milhões por luta com Popó

A polêmica luta entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva, realizada no evento Spaten Fight Night 2, voltou a gerar repercussão napós a revelação de valores milionários feita por Fabrício Werdum. O ex-campeão do UFC participou do podcast Festa da Firma, apresentado por Wellington Muniz, o Ceará, e afirmou que o ex-lutador de MMA recebeu cerca de R$ 7,2 milhões pelo combate.

Segundo Werdum, o contrato de Wanderlei Silva foi firmado em dólares, o que teria elevado o valor total pago ao atleta. “O Wanderlei ganhou porque ele fechou um contrato em dólares. Foi US$ 1,2 milhão. Porque ele teve que ter um contrato de outro evento, e aí a Spaten cobriu esse contrato”, disse o ex-campeão durante a gravação.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fabrício Werdum Reprodução O Conselho Nacional de Boxe estipulou a punição para os envolvidos na pancadaria. Reprodução/@popofreitas Filho de Popó nocauteou Wanderlei em meio a confusão generalizada após luta Foto: Reprodução Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizada Divulgação Voltar

Próximo

O lutador também comentou sobre o suposto valor recebido por Popó. “Ouvi falar que o Popó ganhou um milhão de reais. Eu não tenho certeza, mas foi o que ouvi”, declarou Werdum.

A fala do ex-campeão repercutiu nas redes sociais e reabriu discussões sobre os bastidores do evento, que terminou com a desclassificação de Wanderlei Silva e uma confusão generalizada dentro do ringue. A organização do Spaten Fight Night 2 não se pronunciou oficialmente sobre os valores mencionados.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!