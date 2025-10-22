Ex-candidato a vereador e deficiente físico é atropelado e abandonado por motociclista em Rio Branco

O deficiente físico Manoel Bezerra da Cruz, de 57 anos, conhecido popularmente como “Manoelzinho”, foi vítima de um acidente de trânsito e teve o braço quebrado na noite desta terça-feira (21), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele trafegava no sentido bairro–centro e, ao tentar fazer uma conversão para entrar na rua de sua casa, foi surpreendido por uma motocicleta em alta velocidade, que acabou batendo na traseira da moto adaptada dele.

Com o impacto, Manoelzinho foi arremessado e, na queda, quebrou o braço direito. A moto adaptada caiu a vários metros de distância e sofreu diversas avarias. Logo após o acidente, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Como Manoelzinho estava próximo de casa, vizinhos que ouviram seus gritos de dor foram até o local e o ajudaram, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada no setor de Traumatologia.

Como o motociclista não parou para ajudar, populares recolheram a moto adaptada e a levaram até a residência da vítima. Moradores da região ficaram revoltados e pedem providências das autoridades de segurança pública para que o responsável pelo acidente seja identificado e punido nos rigores da lei.

Manoelzinho é uma figura conhecida na sociedade rio-branquense. Ele já foi candidato a vereador em Rio Branco e é frequentemente visto transitando pelas vias públicas da capital em sua moto adaptada.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender à ocorrência.