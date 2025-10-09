09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Ex-CEO da Saraiva pede que polícia apure “soco” de sócio da Siberian

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-ceo-da-saraiva-pede-que-policia-apure-“soco”-de-socio-da-siberian

O ex-CEO da livraria Saraiva, Jorge Saraiva Neto, solicitou, nesta semana, a abertura de um inquérito policial para apurar uma suposta agressão que teria sofrido de Dilson Oliveira, sócio das lojas de roupas Siberian e Crawford. Saraiva afirma que foi atingido por um soco no rosto, desferido por Oliveira, que é tio de sua esposa, Stephanie. A confusão ocorreu no corredor do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, em 10 de agosto.

O pedido de investigação sobre o caso foi encaminhado ao 34º Distrito Policial, na Vila Sônia, na zona oeste. No documento, Saraiva diz que, no dia da suposta agressão, acompanhava Stephanie, que pretendia visitar a avó, Valdivina Aguiar, internada no centro médico.

Leia também

Ela, contudo, foi impedida de ver Valdivina. Na sequência, Oliveira teria se aproximado de Saraiva, que carregava uma filha pequena no colo, e lhe desferiu o soco no rosto. Nesse momento, Oliveira também teria provocado a queda de Stephanie, que se recuperava de uma cesariana ocorrida em julho.

Saraiva afirma que registrou um boletim de ocorrência sobre o episódio. Ele também se submeteu a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). A análise teria comprovado a lesão.

Imagens da confusão

Os advogados do ex-CEO da rede de livrarias acrescentam no pedido feito à polícia que enviaram ao Albert Einstein uma notificação extrajudicial para que as imagens do dia do incidente fossem preservadas e encaminhadas a Saraiva. O hospital, entretanto, não se manifestou sobre o caso.

Além da abertura do inquérito, Saraiva e seus representantes legais pedem que todos os envolvidos na suposta agressão sejam intimados e ouvidos. Eles também solicitam que seja expedido um ofício para que o Hospital Albert Einstein apresente as imagens solicitadas.

Briga por herança

Os desentendimentos entre Saraiva e Stephanie, de um lado, e os donos das marcas de roupas Siberian e Crawford, do outro, são mais profundos. Eles se tornaram públicos em setembro, quando foi revelada a existência de uma guerra judicial envolvendo a família.

Em agosto, Stephanie encaminhou à Justiça um pedido antecipado de produção de provas, no qual afirma que encontrou indícios de que seus pais, os dois irmãos e o tio, lhe ocultaram um patrimônio superior a R$ 500 milhões. A fortuna inclui quotas societárias em empresas, além de mais de 208 imóveis em cidades como São Paulo, Londres, Miami e Nova York (leia mais sobre o caso neste link).

Recuperação judicial

Além desses problemas, a Siberian e Crawford estão em recuperação judicial (RJ). Em setembro, a Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, que também é administradora da RJ, enviou à Justiça paulista um relatório que, na prática, recomenda a falência do grupo Valdac Global Brands (VGB), dono das duas marcas de roupas.

A reportagem do Metrópoles tentou entrar em contato com Oliveira e com os responsáveis pelo grupo VGB. Este espaço segue aberto para eventuais manifestações.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost