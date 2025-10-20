Ex-City revela ter perdido fortuna e hoje depende de benefício social

Eike Immel, ex-goleiro da Alemanha e do Manchester City, revelou em documentário na TV alemã que perdeu quase 10 milhões de libras durante a carreira. Ele ainda contou que sobrevive com benefício social de apenas 489 libras por mês.

“No passado, eu ganhava milhões. Mas hoje em dia vivo com 489 libras por mês. O estado apoia as pessoas que precisam de ajuda. Devo dizer que isso é ótimo”, disse ele ao programa Armes Deutschland.

O goleiro disputou 50 partidas pelo Manchester City e ficou no clube durante duas temporadas na década de 1990. Na época, seu salário chegava a quase 1 milhão de euros por ano: “Eu costumava conseguir as melhores mesas em restaurantes, e as concessionárias me davam descontos enormes. Eu recebia benefícios onde quer que fosse”, contou.

Immel afirmou que o dinheiro poderia ter garantido sua vida inteira, mas problemas pessoais e escolhas financeiras equivocadas mudaram seu destino.

“Eu me divorciei e meus filhos tiveram que ser cuidados adequadamente, então grande parte disso aconteceu por causa disso. Depois, fiz maus investimentos em imóveis e também doei muito dinheiro. Nunca economizamos em nada”, disse.

Eike foi preso por furto em agosto de 2025

Eike Immel jogou na seleção alemã na década de 90

A situação se agravou após a aposentadoria em 1997, e o ex-goleiro foi declarado falido em 2008. Ele detalhou ainda gastos extravagantes: “Às vezes, minha conta de celular chegava a 10 mil libras por mês. Num Natal, gastei 25.000 libras em roupas para minha nova namorada. Paguei 1 milhão de libras pela minha casa, mas em determinado momento os oficiais de justiça bateram à minha porta.”

Em 2025, Immel foi condenado a 2 anos e 2 meses de prisão por 107 casos de fraude, envolvendo empréstimos não pagos e venda de ingressos falsos.