Ex de Cebolinha reflete sobre vingança após suposto affair do jogador

Everton Cebolinha e Isa Ranieri anunciaram o fim do relacionamento dos dois há quase 20 dias mas a história segue rendendo nas redes sociais. Em meio a rumores de que o jogador de futebol estaria vivendo um novo affair, Isa usou as redes sociais para compartilhar uma publicação reflexiva que falava sobre vingança.

Imagens de Cebolinha ao lado da influenciadora Bruna Carvalho circulam na web e especulações de que ele estaria vivendo um novo affair tomaram conta da web. Segundo o perfil Daily do Garotinho os dois teriam tido um encontro um dia antes do anúncio oficial do término de Everton e Isa.

Cebolinha, do Flamengo, e Isa reatam após término e rumores de traição

Cebolinha dá um beijo na esposa, Isa Ranieri

Os dois são casados há oito anos

Isa Ranieri e Cebolinha, do Flamengo

Em meio aos rumores, Isa publicou uma reflexão sobre vingança e mandou o que muitos acreditam ter sido uma indireta para o ex. “Eu até pensei em me vingar, mas escutei uma pessoa bem mais sábia falar: ‘Não tire nada de quem não tem nada. O castigo de alguns é viver a desgraça que buscou sozinho’”, escreveu ela nas redes sociais.

Término de Isa com Cebolinha

Isa Ranieri confirmou no dia 1º de outubro o fim do relacionamento com o jogador Everton Cebolinha, do Flamengo. O anúncio ocorreu dias após os dois serem alvos de rumores de término e após Isa excluir todas as fotos dos dois juntos, deixando nas redes sociais apenas imagens ao lado dos filhos.

“Com respeito ao público que nos acompanha e à imprensa, compartilhamos que, após muita reflexão e em comum acordo, eu e Everton decidimos seguir caminhos diferentes em nossas vidas pessoais”, afirmou ela em comunicado compartilhado.

Ela contou ainda que durante vários meses, incluindo uma primeira tentativa de separação, os dois tentaram e lutaram para se entender, especialmente levando em conta os filhos deles.

“Da nossa parte, não faltaram escolhas conscientes e vontade de fazer dar certo. Mas compreendemos, com serenidade, que não conseguimos manter nossa relação como marido e mulher”, complementou ela.

Também no comunicado, Isa reforçou que a decisão não foi motivada por “after” nenhum ao qual o marido esteve envolvido. Em meio aos rumores do fim do relacionamento, foi especulado que o jogador teria participado de uma festa ao lado de colegas de Flamengo. A festa foi negada pela assessoria do clube carioca.