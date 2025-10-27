Ex de Dado diz que não vai registrar boletim contra ator e comenta saída do advogado

Após a denúncia de agressão, Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dado Dolabella, confirmou nesta segunda-feira (27/10) que dispensou o advogado Diego Cândido. Ela decidiu não formalizar uma queixa contra o ator. “Não fui fazer nada do que a mídia está falando, como corpo de delito. Estou em casa e estou bem”, declarou por meio dos Stories do Instagram.

“Oi! Boa tarde! Tudo bem? Gostaria de deixar claro que o Dr. Diego Cândido não está mais me representando. Eu respeito muito o trabalho dele, ele me auxiliou, mas hoje, logo cedo, conversei com ele e disse que gostaria de não continuar com ele nesse momento. Não fui fazer nada do que toda a mídia está falando, de ir à delegacia ou de fazer corpo de delito. Estou em casa, estou bem, com meus cachorros, com minha mãe, e tranquila”, declarou a modelo.

A Miss Universe Gramado 2025 finalizou o vídeo afirmando que está bem: “E é isso, está tudo bem, está tudo em paz! Se não estivesse, eu não estaria aqui falando isso. E, nesta semana, tudo será esclarecido da melhor forma possível, para todos”.

O que aconteceu:

O advogado Diego Cândido, que representa Marcela, afirmou que a modelo e empresária foi vítima de agressões físicas e verbais cometidas por Dado Dolabella. Segundo ele, ela também teria sido coagida a gravar um vídeo e assinar um comunicado negando os fatos anteriormente revelados sobre uma suposta briga entre o casal, que teria incluído agressão no sábado (25/10).