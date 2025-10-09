09/10/2025
Ex de Letícia Birkheuer rebate acusações e detalha guarda do filho: “Escolha dele”

Escrito por Portal Leo Dias
Alexandre Furmanovich se pronunciou nesta quinta-feira (9/10) sobre as acusações feitas pela ex-mulher, Letícia Birkheuer. Nas redes sociais, o empresário afirmou que decidiu se manifestar após comentários direcionados ao filho. Após a Justiça estabelecer uma multa caso ele negue visitas do filho à mãe, explicou que mora com o herdeiro em sua casa em São Paulo, uma escolha feita pelo próprio menino desde 2021.

Na última terça-feira (7/10), o portal LeoDias obteve acesso a documentos que mostram que a guarda do filho de Birkheuer e Furmanovich é compartilhada. No entanto, o empresário estaria violando o regime de convivência, negando as visitas da mãe à criança. Diante da situação, a Justiça do Rio de Janeiro determinou uma multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento da decisão.

Nas redes sociais, Alexandre afirmou que decidiu se manifestar após publicar fotos com o filho e receber comentários motivados pelas notícias sobre o caso: “Algumas pessoas não sabem que meu filho reside comigo desde dezembro de 2021 aqui em São Paulo, por escolha dele feita no judiciário”, iniciou. Segundo ele, a decisão sobre com quem o filho ficaria foi tomada em conjunto com órgãos e o juiz do caso.

Furmanovich afirmou que a exposição do caso na mídia tem distorcido os fatos, já que o processo corre em segredo de Justiça. Segundo o empresário, quando os pais se tornam alvo de ataques, quem acaba sendo prejudicado são os filhos. Ainda assim, disse estar tranquilo quanto à própria conduta e garantiu que continuará fazendo o melhor possível para proteger o filho até o fim.

O conflito entre a atriz Birkheuer e Furmanovich, se desdobrou a partir de um episódio ocorrido em março de 2024. Segundo apuração do portal LeoDias, o processo aponta que ele teria agredido e xingado a atriz em um restaurante de São Paulo, na presença do filho do casal. O incidente resultou na concessão de uma medida protetiva e condenação por injúria no contexto de violência doméstica.

