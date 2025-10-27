27/10/2025
Ex de Maria Caporusso reage após peoa beijar Matheus Martins em ‘‘A Fazenda 17’’

Escrito por Portal Leo Dias
O romance entre Maria Caporusso e Matheus Martins em “A Fazenda 17” segue dando o que falar, dentro e fora do programa. Depois do beijo entre os dois peões, ocorrido neste sábado (25/10), o ex-marido da influenciadora, Menandro Rosa, se pronunciou, afirmando que ele e a loira (que se conheceram no “Casamento Às Cegas”) estavam buscando uma reconciliação.

“Eu e Maria estamos solteiros, como ela disse, e, de fato, cada um tem o direito de viver a vida da forma que bem entender. Me decepcionei sim, pois, sendo sincero, aqui fora estávamos com uma possível reconciliação em aberto, esperando uma conversa”, admitiu.

A repercussão ocorreu após Menandro comentar com um emoji de palhaço em uma postagem sobre a situação.

“Acabei fazendo um comentário no impulso, que talvez nem devesse, mas, no fundo, tenho muito carinho e respeito pela história que construímos. Estou seguindo em frente de uma vez por todas e desejo, de coração, o melhor para ela, sem politicagem e sem ressentimentos”, complementou.

Maria ficou conhecida ao participar do reality “Casamento às Cegas Brasil”, onde conheceu e se casou com Menandro. O programa foi exibido em 2023, e o casal permaneceu junto por alguns meses após o fim das gravações, mas anunciou a separação em março deste ano. Agora, a influenciadora participa solteira do reality da Record.

Enquanto isso, Matheus Martins, que havia sido trocado por Luiz Mesquita durante o envolvimento com Duda Wendling, parece ter superado o passado. Depois de se declarar para Maria durante a sexta festa de “A Fazenda 17”, o modelo manteve o clima de romance e, neste sábado (25/10), finalmente conseguiu beijá-la.

Mais tarde, os dois foram vistos abraçados na piscina, cena que o público interpretou como uma espécie de “vingança” sutil de Matheus. Em seguida, o casal protagonizou um beijão.

