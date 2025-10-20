20/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Ex de MC Daniel, Lorena Maria é flagrada com o modelo Jesus Luz

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-de-mc-daniel,-lorena-maria-e-flagrada-com-o-modelo-jesus-luz

A influenciadora Lorena Maria, ex-namorada de MC Daniel, foi vista ao lado do modelo Jesus Luz em um jantar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), na noite deste domingo (19/10). O encontro aconteceu logo após ela ser coroada Musa da Unidos de Padre Miguel.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Jesus também marcou presença na quadra da escola de samba, onde Lorena brilhou no palco. Em um vídeo compartilhado, ela aparece mandando um beijo na direção do modelo, gesto que não passou despercebido pelos presentes.

Leia também

Na imagem registrada no restaurante, os dois surgem lado a lado, em clima leve e sorridente. Apesar da aproximação, nenhuma das partes confirmou se existe algo mais entre eles.

4 imagensJesus Luz Lorena Maria detalha recuperação pós-cirurgias: "Pretty hurts"Jesus LuzFechar modal.1 de 4

Lorena Maria sobre estreia como musa no Carnaval do Rio: “Vou arrasar”

Instagram/Reprodução2 de 4

Jesus Luz

Reprodução/Instagram3 de 4

Lorena Maria detalha recuperação pós-cirurgias: “Pretty hurts”

Instagram/Reprodução4 de 4

Jesus Luz

Instagram/*Reprodução

Lorena está solteira desde julho, quando anunciou o término com MC Daniel. O relacionamento havia se tornado público em agosto de 2024, e os dois são pais de Rás, nascido em fevereiro deste ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost