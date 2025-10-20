Ex de MC Daniel, Lorena Maria é flagrada com o modelo Jesus Luz

A influenciadora Lorena Maria, ex-namorada de MC Daniel, foi vista ao lado do modelo Jesus Luz em um jantar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), na noite deste domingo (19/10). O encontro aconteceu logo após ela ser coroada Musa da Unidos de Padre Miguel.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Jesus também marcou presença na quadra da escola de samba, onde Lorena brilhou no palco. Em um vídeo compartilhado, ela aparece mandando um beijo na direção do modelo, gesto que não passou despercebido pelos presentes.

Na imagem registrada no restaurante, os dois surgem lado a lado, em clima leve e sorridente. Apesar da aproximação, nenhuma das partes confirmou se existe algo mais entre eles.

Lorena Maria sobre estreia como musa no Carnaval do Rio: "Vou arrasar"

Jesus Luz

Lorena Maria detalha recuperação pós-cirurgias: "Pretty hurts"

Jesus Luz

Lorena está solteira desde julho, quando anunciou o término com MC Daniel. O relacionamento havia se tornado público em agosto de 2024, e os dois são pais de Rás, nascido em fevereiro deste ano.