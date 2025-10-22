Ex de Yasmin Santos comenta término do noivado da cantora: “A história se repete”

Internautas apontaram que os stories de Catherinne Louise, ex-namorada de Yasmin Santos, de fato estavam fazendo referência à cantora, sobre à época na qual elas se relacionaram. Na última terça-feira (21/10), no Instagram, a jornalista e educadora sexual contou que todas as pessoas que se relacionam com a artista procuram o psiquiatra após terminarem, por serem “cornas” e viverem algo “abusivo e tóxico”. Isso vem após a crise no noivado da sertaneja com a influenciadora Maria Venture. Mas, antes desses vídeos virem à tona, Catherinne comentou sobre a crise do relacionamento da ex, em resposta a uma publicação do portal LeoDias.

No dia 13 deste mês de outubro, este veículo postou o seguinte: “Yasmin Santos e Maria Venture ainda ‘estão conversando’ após anúncio do término, diz assessoria”. Então Catherinne respondeu, na dm deste portal: “[emoji de risos] e a história se repete pela terceira vez.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Catherinne Louise Reprodução Instagram Catherinne Louise/ montagem Yasmin Santos, Catherinne Louise e Maria Venture Reprodução Instagram Yasmin Santos, Catherinne Louise e Maria Venture Yasmin Santos e Maria Venture Reprodução/AgNews Voltar

Catherinne falou do assunto, indiretamente, nos vários vídeos que postou ontem: “Você namora a pessoa, você noiva, você mora junto, você faz planos. E aí você é corna pra caralho. A pessoa é dissimulada, ela é capaz de olhar no seu olho e falar que nunca fez nada. Você tem provas na mão, você mostra para ela, ela é capaz de abrir a mensagem e apagar na tua frente. Para falar que você é louca.”

“Você vive um relacionamento extremamente abusivo e tóxico. A pessoa não tem um pingo de caráter. Você termina, você sai na merda. Você é chamada de interesseira por todo mundo. Você é o lado mais fraco, todo mundo vira as costas para você. Você fica sozinha. Mas o que você faz? Você fica quieta. Você foca em reconstruir a sua vida, você não vai prejudicar ninguém porque você já está na bosta”, continuou.

Segundo ela, anos se passaram e tentaram prejudicá-la. A comunicadora falou que a vida da pessoa em questão é “bosta”, “infeliz” e que não basta “foder com a vida dos outros”: “Você acaba com o psicológico de todas as pessoas que passagem pela sua vida”.

Em seguida, disse que contaria uma fofoca: “Eu conheci uma pessoa aqui no Instagram que também é da mídia e a gente estava conversando há pouco mais de um mês, mas a agenda nunca batia e a gente acabou não se encontrando. Um belo dia, do completo nada, essa pessoa me manda uma mensagem falando que estava extremamente decepcionada comigo, que não imaginava uma atitude dessa vinda de mim, e que eu tinha tido ações de boy lixo, de uma pessoa tóxica.”

“Eu vi aquela mensagem, eu fiquei tipo assim, ‘quê?’. Aí eu respondi falando: ‘Cara, desculpa, eu não sei, provavelmente alguém te falou alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo, nós não temos amigos em comum. Se te falaram algo, cara, eu tenho certeza que é mentira. Mas assim, eu estou aqui para esclarecer o que precisar. Até porque eu sou muito transparente, então, tipo assim, porra, eu pensei uma atitude tóxica é porque eu realmente não quero nada com ninguém”, prosseguiu.

Ela contou que para ela, o principal traço de algo abusivo é exatamente a mentira e a manipulação. E que trata as pessoas da maneira que deseja ser tratada. Disse preferir uma verdade que doa do que uma mentira que conforte, que depois vai acabar doendo muito mais e ainda citou seu excesso de sinceridade.

Catherinne continuou: “Isso foi em julho. Ela nunca viu essa mensagem minha, ela me deu unfollow. A gente nunca mais se falou e, como eu comentei, nós não temos amigos em comum. Então, eu não sabia, tipo assim, nem com quem falar para tentar entender a situação. Eu só deixei quieto e segui minha vida. Minha consciência tranquilíssima. Meses se passaram, ela me manda uma mensagem.”

“Contando, pedindo desculpa, e contando que, na verdade, essa vagabunda, dessa filha da puta sem caráter do caralho, da minha ex, virou para ela e inventou do completo nada, que eu estava falando mal dela. Agora me diz, faz três fucking anos que a gente se separou. Que eu vivi minha vida, cara, que eu passei… Eu já até… Eu gravei vídeo recentemente falando que eu me sentia pronta pela primeira vez para contar, em partes, o que eu tinha vivido”, prosseguiu.

“Para agora ela tirar do cu dela que eu estava falando mal da menina? Tipo assim, por quê? Eu não posso conhecer alguém? Eu não posso… Tipo assim, entende? Tipo, o que, qual é o nível de manipulação para a pessoa, mesmo quando não estamos mais juntas, ela ainda tentar interferir na minha vida? Porque na cabeça dela é: eu vou falar mal dela porque aí a fulana não vai querer conhecer, não vai querer ter algo, etc”, afirmou.

Para ela, a verdade sempre aparece para quem vive um relacionamento abusivo, se está passando por uma injustiça com alguém, não importa quanto tempo possa demorar.

Catherinne declarou: “Tanto é que todas as pessoas que se relacionam com essa filha da puta saem no psiquiatra… Só que assim, a gente acaba dando fama e voz para as pessoas, por elas serem alguém. Por elas demonstrarem certa credibilidade na internet. Então, automaticamente a gente defende aquilo, porque é o lado mais forte”.

“Quando eu postei o vídeo falando: “Estou pronta para dizer que eu superei toda a merda que eu vivi, que eu comi… Várias pessoas comentaram o nome dela nos comentários. E o que eu fiz? Eu apaguei. Porque eu falei, não precisa disso. Agora eu quero que se foda”, finalizou.

Toda essa fala veio após Maria afirmar que “caiu em uma armadilha”: “Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… a armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing”, postou ela no X, antigo Twitter.