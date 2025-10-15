Ex de Zé Felipe reage a foto de Ana Castela e afasta rumores de rivalidade

No último domingo (12/10), Zé Felipe e Ana Castela participaram das gravações do “Domingo Legal” e protagonizaram um beijão durante o programa, que ainda vai ao ar. A cena ganhou ainda mais repercussão porque uma ex do cantor estava no palco e presenciou o momento.
Isabella Arantes, ex-noiva do filho de Leonardo e atual assistente de palco da atração de Celso Portiolli, viu seu nome circular nas redes sociais após internautas sugerirem que ela teria se incomodado com o beijo. No entanto, nesta terça-feira (14/10), a modelo tratou de colocar um ponto final nos rumores.
Em uma publicação de Ana Castela, Isabella deixou um comentário com três emojis de coração, demonstrando carinho e afastando qualquer especulação de rivalidade entre as duas.
Atualmente, Isabella está em um relacionamento com o surfista Gabriel Medina. O casal assumiu o namoro em agosto de 2025 e chegou a compartilhar momentos das férias que passaram juntos na Bahia. Antes de integrar o time do SBT, ela foi bailarina do “Domingão do Faustão”.