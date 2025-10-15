15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Ex de Zé Felipe reage a foto de Ana Castela e afasta rumores de rivalidade

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ex-de-ze-felipe-reage-a-foto-de-ana-castela-e-afasta-rumores-de-rivalidade

No último domingo (12/10), Zé Felipe e Ana Castela participaram das gravações do “Domingo Legal” e protagonizaram um beijão durante o programa, que ainda vai ao ar. A cena ganhou ainda mais repercussão porque uma ex do cantor estava no palco e presenciou o momento.

Isabella Arantes, ex-noiva do filho de Leonardo e atual assistente de palco da atração de Celso Portiolli, viu seu nome circular nas redes sociais após internautas sugerirem que ela teria se incomodado com o beijo. No entanto, nesta terça-feira (14/10), a modelo tratou de colocar um ponto final nos rumores.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @segueacami
Ex de Zé Felipe reage a foto de Ana Castela e afasta rumores de rivalidadeReprodução: Instagram @segueacami
Reprodução: Instagram
Ex de Zé Felipe reage a foto de Ana Castela e afasta rumores de rivalidadeReprodução: Instagram
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Reprodução/Instagram @isaabellaarantes
Isabella Arantes e Gabriel MedinaFoto: Reprodução/Instagram @isaabellaarantes
Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Leia Também

Em uma publicação de Ana Castela, Isabella deixou um comentário com três emojis de coração, demonstrando carinho e afastando qualquer especulação de rivalidade entre as duas.

Atualmente, Isabella está em um relacionamento com o surfista Gabriel Medina. O casal assumiu o namoro em agosto de 2025 e chegou a compartilhar momentos das férias que passaram juntos na Bahia. Antes de integrar o time do SBT, ela foi bailarina do “Domingão do Faustão”.

Isabella e Zé Felipe chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento chegou ao fim em 2019, antes do cantor se casar com Virginia Fonseca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost