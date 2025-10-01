01/10/2025
Ex-deputado é preso acusado de estuprar menina de 2 anos

Prisão ocorre após mais de seis meses de investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima

Iram de Almeida Saraiva Júnior, médico oftalmologista e ex-vereador de Goiânia, foi detido nesta quarta-feira (1º) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusado de estuprar uma criança de apenas 2 anos.

A prisão ocorre após mais de seis meses de investigação conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DVACV). Durante o processo, foram colhidos e analisados depoimentos de testemunhas, relatórios de um pediatra e de um psicólogo, além de uma oitiva especial da própria vítima.

Prisão ocorre após mais de seis meses de investigação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima/Foto: Reprodução

Antes da prisão, a polícia já havia cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do ex-deputado, ocasião em que seu celular foi apreendido para análise de dados.

Iram Saraiva Junior, que também foi deputado estadual em Goiás, permaneceu detido após o cumprimento do mandado, enquanto as investigações continuam para apurar detalhes do crime.

