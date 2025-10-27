ex-diretor-do-inss-diz-na-cpmi-que-abriu-empresa-para-atender-“careca”

O ex-diretor de Governança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alexandre Guimarães, disse que abriu uma empresa para atender a uma demanda do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A declaração foi feita durante a oitiva dele nesta segunda-feira (27/10), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura as fraudes na autarquia.

“Assim que saiu a Operação Sem Desconto, eu prestei serviço em maio e depois encerrei. Pedimos, lógico, com a imagem negativa que estava, e meu nome também, decidimos encerrar a empresa […]. Abri a empresa para atender à demanda da Brasília Consultoria, mas eu estava, claro, trabalhando para abrir outras possibilidades, mas, por conta da operação, eu encerrei a empresa”, declarou.

Guimarães também afirmou ter uma relação próxima com o “Careca do INSS”, tendo, inclusive, saído algumas vezes para beber com o lobista. Ele ocupou a direção de Governança do INSS entre 2021 e 2023, e foi alvo da Polícia Federal nas investigações sobre o esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril deste ano e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Segundo as investigações, Guimarães recebeu R$ 2 milhões do “Careca do INSS”, preso pela PF. O pagamento foi feito por meio das empresas de cada um: a Brasília Consultoria, que tem Antunes e o filho Romeu no quadro societário, e da empresa Vênus Consultoria, da qual Guimarães é dono.

Durante o depoimento nesta segunda, Guimarães disse que abriu a Vênus Consultoria para atender a demanda da empresa do Careca.

Suspeitas da PF

Como mostrado pelo Metrópoles, na coluna de Fábio Serapião, a PF indica que esse não foi o único montante que o ex-diretor de Governança do INSS já havia recebido do “Careca do INSS”. Entre março e maio de 2023, Guimarães teria recebido R$ 313,2 mil de Antonio Carlos Camilo Antunes.

Guimarães é economista e servidor público de carreira. Em maio de 2021, foi nomeado diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e deixou o cargo no início da atual gestão, comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).