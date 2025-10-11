Ex é preso após enfermeira chamar PMDF ao atender mulher esfaqueada

Uma enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Maria entrou em contato com o 190, na quinta-feira (9/10), para informar o atendimento de uma mulher de 20 anos com ferimento no braço, aparentemente provocado por uma faca.

O possível agressor também estava no local e acabou preso pelos policiais.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a vítima de violência doméstica relatou que teve um desentendimento com o ex-companheiro e, durante a discussão, ambos acabaram se agredindo, momento em que sofreu as perfurações.

O homem de 22 anos foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para o registro da ocorrência.