11/10/2025
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Ex é preso após enfermeira chamar PMDF ao atender mulher esfaqueada

Uma enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Maria entrou em contato com o 190, na quinta-feira (9/10), para informar o atendimento de uma mulher de 20 anos com ferimento no braço, aparentemente provocado por uma faca.

O possível agressor também estava no local e acabou preso pelos policiais.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a vítima de violência doméstica relatou que teve um desentendimento com o ex-companheiro e, durante a discussão, ambos acabaram se agredindo, momento em que sofreu as perfurações.

O homem de 22 anos foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para o registro da ocorrência.

