Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento

A empresária Bárbara Falcão, ex-esposa do produtor musical Dennis DJ, fez fortes revelações sobre os episódios de violência que diz ter sofrido durante o relacionamento com o artista. Em entrevista exibida pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo (12), Bárbara descreveu situações que considera traumáticas e afirmou que as agressões começaram em 2009, cerca de um ano após o início do namoro.

“Ele entrou na minha vida de forma absolutamente carinhosa. Porém, o ciclo do abuso oscila: ao mesmo tempo que você vive o pior dos cenários, você depois é exaltada da melhor maneira, você recebe uma grande surpresa, um presente, um carinho, uma viagem de casal”, declarou, explicando o motivo de ter permanecido na relação.

A empresária relatou ainda momentos de medo e confinamento. “Tivemos outros episódios de agressão, só que aí já foram mais graves, dentro de casa, com a porta do quarto trancada. Ele tinha essa mania de trancar a porta e tirar a chave”, contou.

Bárbara disse que tentou se defender “na medida do possível”, mas que não denunciou antes por acreditar que a situação poderia mudar. “Fui burra. Deveria ter entendido que ali não era meu lugar de mulher. Ele é um homem que usa uma perfeita máscara social, uma pessoa capaz de manipular, de mentir, de omitir, e judicialmente isso será comprovado.”

Além das agressões físicas, a empresária também acusa o ex-marido de violência psicológica, sexual e patrimonial. Segundo ela, o acordo firmado em 2022 a deixou sem acesso a direitos básicos. “Eu não tive acesso ao que era meu de direito, tive acesso ao que eles quiseram me mostrar.”

Atualmente, os dois travam uma disputa judicial pela guarda do filho, Dennis, de 6 anos. Desde abril, o produtor tem a guarda da criança, e Bárbara só pode visitá-lo mediante autorização.

“Meu filho pergunta quando vou voltar para casa, e eu não sei o que dizer. Quero a vida do meu filho de volta, a vida que ele merece ter, do lado da mãe. Não vou abrir mão dele”, declarou, emocionada.

O produtor musical nega todas as acusações e afirma que apresentará sua defesa na Justiça.

Fonte: Domingo Espetacular / Record TV

