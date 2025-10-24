ex-integrante-do-governo-bolsonaro,-regina-duarte-passa-a-seguir-lula-nas-redes-sociais

A atriz Regina Duarte passou a seguir Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram. A movimentação nas redes sociais, notada por internautas nesta sexta-feira (24/10), chama atenção pelo passado político da veterana. Além de ser apoiadora pública de Jair Bolsonaro, ela assumiu a secretaria especial de Cultura do ex-presidente da República, em 2020.

A nova interação online é acompanhada por outros follows que destoam de uma possível “mudança de lado”. Isso porque, além de continuar seguindo outros membros da família Bolsonaro, como Carlos, Eduardo, Michelle, Flávio e o próprio Jair, ela também é seguidora de outras páginas contra o atual presidente.

A ex-secretária Regina Duarte e o ex-presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Instagram/@reginaduarte Regina Duarte fala sobre "Vale Tudo" na reta final do remake Reprodução: YouTube/TV Fama Reprodução Guilherme Boulos, Lula e Márcio Macêdo Ricardo Stuckert / Presidência da República

O mandato de Regina Duarte à frente da secretaria especial de Cultura durou apenas 74 dias. Ela assumiu em março de 2020 e deixou o cargo em maio do mesmo ano. Na época, Bolsonaro afirmou que a aliada assumiria a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, o que nunca ocorreu de fato.

“Regina, toda a semana tem um ou dois ministros que, segundo a mídia, estão sendo fritados. Objetivo é desestabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir. Jamais ia fritar você”, disse o então presidente, ao ser questionado pela atriz sobre a saída.

A artista, de 78 anos, chegou a compartilhar um registro da publicação da exoneração no “Diário Oficial da União”. Em uma rede social, ela comentou: “Deu-se! #ufa!”. Apesar da aparente divergência à época, Regina segue compartilhando mensagens públicas de admiração a Bolsonaro em diversas oportunidades.